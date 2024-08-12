Убитая украинцем россиянка приехала в Перу изучать духовные практики у шамана
Людмила Лазаренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucia_lazarenko
Россиянка Людмила Лазаренко, ставшая жертвой украинца Ивана Кузьмина, приехала в Перу для изучения духовных практик и ритуалов у местного шамана. Как пишет SHOT, она девять лет была его ученицей и постоянно жила с мужем и двумя дочерьми-подростками в Таиланде.
Там же Людмила открыла собственный лечебный центр. Несколько лет назад она познакомилась в РФ с Пепе Ордоньесом — основателем центра комплексного развития Dos Mundos, в котором позднее погибла от рук Ивана. Женщина была знакома со своим убийцей, так как, предположительно, они вместе были на "ретрите".
Напомним, убийство Людмилы Лазаренко произошло 8 августа в перуанском Юримагуасе. Сотрудники услышали страшные крики, доносящиеся из комнаты с россиянкой и Иваном Кузьминым. Он запер и до смерти избил жертву, после чего расчленил тело. В момент задержания гражданин Украины в неадекватном состоянии из-за воздействия психоактивных веществ и оказывал сопротивление. Это попало на видео.