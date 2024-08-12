Убитая украинцем россиянка приехала в Перу изучать духовные практики у шамана

Россиянка Людмила Лазаренко, ставшая жертвой украинца Ивана Кузьмина, приехала в Перу для изучения духовных практик и ритуалов у местного шамана. Как пишет SHOT, она девять лет была его ученицей и постоянно жила с мужем и двумя дочерьми-подростками в Таиланде.

Там же Людмила открыла собственный лечебный центр. Несколько лет назад она познакомилась в РФ с Пепе Ордоньесом — основателем центра комплексного развития Dos Mundos, в котором позднее погибла от рук Ивана. Женщина была знакома со своим убийцей, так как, предположительно, они вместе были на "ретрите".