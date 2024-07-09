Таможенники достали из широких штанин белоруса 200 пуль, 100 гильз и оптический прицел

Таможенники остановили для проверки на КПП двоих граждан Белоруссии. У одного из них под брюками оказалось 200 пуль и более 100 гильз, которые он примотал к ногам клейкой лентой. Второй контрабандист припрятал в своей машине пару коробок с патронами к винтовке. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет республики.

Досмотр контрабандистов у КПП Брест. Видео © Youtube / Таможенные органы Республики Беларусь

Предметы, изъятые таможенниками у граждан Белоруссии. Фото © Таможенные органы Республики Беларусь

Таможенники на пункте пропуска Брест остановили 49-летнего белоруса, находящегося за рулём легкового Volkswagen. Его поведение показалось сотрудникам подозрительным, поэтому они решили провести дополнительный осмотр. В итоге под брюками мужчины были найдены приклеенные скотчем к его ногам пакеты с пулями и гильзами. То, что не поместилось, он спрятал внутри обуви. В общей сложности из его штанов удалось вытряхнуть 200 пуль и более 100 гильз стоимостью более 5 тысяч рублей. Кроме того, контрабандист "забыл" задекларировать оптический прицел, лазерный дальномер, треногу к нему и тактические жгуты.

Предметы, изъятые таможенниками у граждан Белоруссии. Фото © Таможенные органы Республики Беларусь

Второй попался таможенникам на пункте пропуска Козловичи. 55-летний белорус спрятал в технологических нишах инструментального ящика тягача Mercedes две коробки, в которых находилась тысяча гибридных винтовочных пуль американского производства стоимостью более 7 тысяч рублей.

Предметы, изъятые таможенниками у граждан Белоруссии. Фото © Таможенные органы Республики Беларусь

"В отношении граждан начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с конфискацией сокрытых товаров", — заключили представители таможенных органов.

Предметы, изъятые таможенниками у граждан Белоруссии. Фото © Таможенные органы Республики Беларусь