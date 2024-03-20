В доме жителя Киргизии обнаружили 130-метровый подземный тоннель до Узбекистана

Житель Киргизии вырыл в своём доме 130-метровый тоннель, ведущий в Узбекистан. Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, маршрут использовался для контрабанды различных товаров, а также незаконной переправки людей.

Житель Киргизии вырыл туннель в Узбекистан. Видео © YouTube / Государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана

"Вход в тоннель с киргизской стороны нашли в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района, в 50 метрах от границы. Глубина составляет 15 метров, общая протяжённость — 130 метров, высота — 1,7 метра", — говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в организации канала контрабанды силовики задержали владельца дома 1986 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к функционированию тоннеля, а также лиц, которые незаконно пересекли границу.