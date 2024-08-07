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7 августа, 13:36

ФТС изъяла запрещённую книгу о Зеленском, которую россиянин заказал в Польше

В Шереметьево таможенники изъяли запрещённую книгу о Владимире Зеленском, которую по почте ждал россиянин — литературу он заказал в Польше. Об этом рассказали в ФТС России.

"Книгу о Владимире Зеленском под названием "Шоумен" задержали шереметьевские таможенники. Её заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив как экспресс-груз", — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА "Новости".

По словам мужчины, запрещёнку он заказал для коллекции исторической литературы. В ФТС отметили, что книга входит в список вещей "запрещённых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС". Издание изъяли, а в отношении заказчика завели дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ "несоблюдение запретов и ограничений", максимальный штраф по такой статье составляет 2,5 тысячи рублей.

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А ранее сообщалось, что в Ленинградской области таможенники обнаружили в чемодане приезжей из Эстонии необычный груз. Просвечивая сумку, сотрудники заметили 200 моделей эмбрионов. Женщина оправдалась тем, что ничего преступного не планировала, а лишь выполняла просьбу "третьих лиц".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Александра Мышляева
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