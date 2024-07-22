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22 июля, 11:18

Москвичка привезла из Индии вызывающий рак песок и чуть не добавила его в косметику

ФТС: Москвичка пыталась провезти в РФ радиоактивный вулканический песок из Индии

Москвичка пыталась провезти в РФ радиоактивный вулканический песок из Индии. Обложка © Telegram / ФТС России

Москвичка пыталась провезти в РФ радиоактивный вулканический песок из Индии. Обложка © Telegram / ФТС России

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали 42-летнюю женщину, багаж которой во время прохождения "зелёного коридора" в 11 раз превысил норму радиации. Об этом сообщили в ФТС России.

"В багаже она перевозила сыпучее вещество чёрного цвета. Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид — торий-232", — говорится в сообщении.

По словам женщины, песок с берегов Индийского океана она хотела использовать для приготовления косметики и о радиации в составе ничего не знала. На опасный груз сработала система радиационного контроля "Янтарь". Таможенники изъяли опасное вещество и поместили в изолированное помещение для долговременного хранения.

ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину
ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину

Ранее таможенники в Домодедово изъяли у гражданки Вьетнама радиоактивные метки для игральных карт, которые используют шулеры для определения нужной масти. Иностранка прилетела в российскую столицу из Дубая. Опасный для здоровья груз она хранила в металлических банках, которые хотела пронести в багаже.

Александра Мышляева
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