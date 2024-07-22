Москвичка привезла из Индии вызывающий рак песок и чуть не добавила его в косметику

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали 42-летнюю женщину, багаж которой во время прохождения "зелёного коридора" в 11 раз превысил норму радиации. Об этом сообщили в ФТС России.

"В багаже она перевозила сыпучее вещество чёрного цвета. Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид — торий-232", — говорится в сообщении.

По словам женщины, песок с берегов Индийского океана она хотела использовать для приготовления косметики и о радиации в составе ничего не знала. На опасный груз сработала система радиационного контроля "Янтарь". Таможенники изъяли опасное вещество и поместили в изолированное помещение для долговременного хранения.