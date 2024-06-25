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Регион
25 июня, 14:07

В Домодедово у иностранки изъяли радиоактивные метки для крапления карт

ФТС: Гражданку Вьетнама с радиоактивным грузом остановили в аэропорту Домодедово

Опасный груз иностранка пыталась провезти в металлических банках. Обложка © Telegram / ФТС России

Опасный груз иностранка пыталась провезти в металлических банках. Обложка © Telegram / ФТС России

В московском аэропорту Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для крапления карт. Иностранка прилетела в российскую столицу из Дубая. Подробности сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Как рассказали в ведомстве, во время прохождения "зелёного коридора" у 40-летней женщины обнаружили фрагменты игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном. Их используют шулеры для крапления карт: помеченная карта фонит, из-за чего её легко распознать с помощью дозиметра. Опасный для здоровья груз гражданка Вьетнама хранила в металлических банках, которые попыталась пронести в багаже.

"Предметы изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф. По решению Роспотребнадзора ввоз товара в страну запрещён", — говорится в сообщении ФТС.

А ранее сообщалось, что в Ленобласти таможенники обнаружили в чемодане приезжей из Эстонии необычный груз. Просвечивая сумку, сотрудники заметили 200 моделей эмбрионов.

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Наталья Исакова
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