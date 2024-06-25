В Домодедово у иностранки изъяли радиоактивные метки для крапления карт

Как рассказали в ведомстве, во время прохождения "зелёного коридора" у 40-летней женщины обнаружили фрагменты игральных карт с повышенным в шесть тысяч раз радиационным фоном. Их используют шулеры для крапления карт: помеченная карта фонит, из-за чего её легко распознать с помощью дозиметра. Опасный для здоровья груз гражданка Вьетнама хранила в металлических банках, которые попыталась пронести в багаже.