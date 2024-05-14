Житель Латвии пытался ввезти в Россию 49 килограммов гашиша, но попался силовикам

Житель Латвии пытался ввезти в Россию 49 килограммов гашиша в скрытых полостях автомобиля. Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Псковской таможни пресекли попытку контрабанды. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Заведомо зная о наличии в конструктивных полостях автомобиля, на котором он передвигался, брикетов с наркотическим средством, переместил через государственную границу запрещённые вещества на территорию России. Общая масса изъятого наркотика превысила 49 килограммов", — отмечается в сообщении, передаёт ТАСС.

Всего 62 свёртка с наркотиком были обнаружены в тайниках в ходе обследования и досмотра автомобиля. Перевозчика признали виновным по статьям о контрабанде наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Латвийцу назначили наказание в виде 16 лет 6 месяцев колонии строгого режима.