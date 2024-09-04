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4 сентября, 17:57

Полчища живых муравьев в посылках с «печеньем» из Таиланда нашли московские таможенники

ФТС: Таможенники обнаружили тысячи живых муравьёв в двух посылках из Таиланда

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Обложка © ФТС

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Обложка © ФТС

Таможенники нашли пробирки с тысячами живых муравьёв в двух посылках из Таиланда. По данным ФТС, они были адресованы в Москву.

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Видео © Telegram / ФТС России | ProТаможню

«При сканировании коробок с «детскими игрушками и печеньем», как было указано в декларации, инспекторы обнаружили муравьёв. Их запечатали в пробирки вместе с питательным раствором, всего обнаружен 171 инкубатор с различными видами: муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и другие», — отметили в ФТС.

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Фото © ФТС

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Фото © ФТС

Бдительные сотрудники таможни вернули муравьёв отправителям. В ведомстве напомнили, что живых животных, кроме пчёл, пиявок и шелковичных червей, запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях (МПО). Против мужчин, нарушивших эти правила, решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Несоблюдение запретов и ограничений».

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Фото © ФТС

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Фото © ФТС

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Никита Осипов
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