Полчища живых муравьев в посылках с «печеньем» из Таиланда нашли московские таможенники

Таможенники нашли пробирки с тысячами живых муравьёв в двух посылках из Таиланда. По данным ФТС, они были адресованы в Москву.

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Видео © Telegram / ФТС России | ProТаможню

«При сканировании коробок с «детскими игрушками и печеньем», как было указано в декларации, инспекторы обнаружили муравьёв. Их запечатали в пробирки вместе с питательным раствором, всего обнаружен 171 инкубатор с различными видами: муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и другие», — отметили в ФТС.

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Фото © ФТС

Бдительные сотрудники таможни вернули муравьёв отправителям. В ведомстве напомнили, что живых животных, кроме пчёл, пиявок и шелковичных червей, запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях (МПО). Против мужчин, нарушивших эти правила, решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Несоблюдение запретов и ограничений».

Живых муравьёв обнаружили таможенники в посылках из Таиланда. Фото © ФТС