Искусственный интеллект раскрыл происхождение спутников Марса Компьютерное моделирование показало, что Фобос и Деймос — не захваченные когда-то из межпланетного пространства астероиды, но и не состоят «в родстве» с Красной планетой. 21 ноября, 12:53 Спутники Марса Фобос и Деймос (художественное изображение). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Спутники Марса — результат полного разрушения крупного астероида в далёком прошлом, заявили астрофизики по итогам недавнего исследования. Как пишет издание Icarus, учёные использовали искусственный интеллект для выяснения самого правдоподобного сценария появления Фобоса и Деймоса.

Напомним, эти небесные тела — давняя загадка мировой науки. При всём их сходстве с астероидами астрофизики сильно сомневаются, что они когда-то явились из межпланетного пространства и попали в гравитационный «плен» Красной планеты.

Дело в том, что эти марсианские луны летают по таким орбитам, на каких обычно располагаются «родные» спутники — те, которые образовались одновременно со своей планетой. Орбиты Фобоса и Деймоса практически идеально круглые и притом находятся почти в плоскости марсианского экватора. Именно так дело обстоит, к примеру, и с крупнейшими спутниками Юпитера.

У «чужеродных», когда-то «приобретённых» лун орбиты наклонены и вытянуты. Кстати, этот вопрос давно интересует исследователей Луны: у неё орбита находится под сильным наклоном по отношению к земному экватору.

Фобос и Деймос. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Claudio Caridi

Общепринятая главная версия происхождения Луны гласит, что она собрана из вещества, подброшенного вверх при столкновении Земли с гипотетической планетой размером с Марс. Такой же сценарий рассматривали для Фобоса и Деймоса, но пришли к выводу, что в таком случае спутники должны были сформироваться ближе к планете.

Теперь компьютерное моделирование показывает, что, скорее всего, луны Марса возникли совсем по-другому: они собраны из мелких обломков крупного астероида. Предполагают, что когда-то он пролетал слишком близко от Красной планеты, и её гравитация разрушила его полностью. Впоследствии часть «осколков» окружила Марс кольцом, которое вращалось в плоскости его экватора или почти так. А со временем из всего этого разрозненного вещества сформировались два небольших, похожих на астероиды небесных тела — Фобос и Деймос.

Астрономы подчёркивают, что это не окончательный вывод и многое в этом «расследовании» будет зависеть от более близкого изучения марсианских спутников. В том числе от будущей миссии японского космического агентства JAXA: оно планирует отправить к спутникам Марса зонд для сбора и доставки на Землю образцов их грунта.

Авторы Адель Романенкова