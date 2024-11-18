Раскрыта загадка потемнения Челябинского метеорита Российские исследователи пришли к выводу, что это произошло с ним ещё до падения на Землю. 17 ноября, 21:29 Учёные выяснили, почему потемнел Челябинский метеорит. Фото: © ТАСС / URA.ru

Челябинский метеорит потемнел от удара, считают материаловеды из Уральского федерального университета. На недавнем XV Международном московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы они рассказали, что им удалось выяснить о загадочном камне.

Напомним, он с грохотом распался на части в атмосфере Земли и обрушился «метеоритным дождём» в Челябинской области 15 февраля 2013 года. По расчётам, до падения он в размерах достигал примерно 18–20 метров и весил порядка десяти тысяч тонн. Удалось найти более пятидесяти фрагментов, самый крупный из них весит более 500 килограммов. Он хранится в Челябинском краеведческом музее.

В ходе изучения обломков метеорита выяснилось, что в нём перемешаны тёмные и светлые породы. Учёные решили разобраться, почему он такой. Они подвергли образцы тому воздействию, которому это небесное тело должно было подвергаться в космосе: облучению, сильному нагреву и ударам. По итогам исследователи пришли к выводу, что более тёмные вещества в метеорите — это те же самые светлые, только видоизменённые. По мнению учёных, они когда-то потемнели в результате удара «родительского тела» метеорита о другое небесное тело: из-за этого часть материала расплавилась.

Ранее учёные уже установили, что Челябинский метеорит был обломком более крупного тела. Не исключают, что оно «пережило» не одно столкновение с другим астероидом. Есть версия, что когда-то «родитель» метеорита был околоземным астероидом из так называемой группы Апполонов. Эти небесные тела вращаются вокруг Солнца и при этом периодически пересекают орбиту нашей планеты. В любом случае изначально вещество метеорита Челябинск образовалось одновременно или почти одновременно со всей Солнечной системой — примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Авторы Адель Романенкова