Опасный момент. Астероид Апофис не останется невредимым при подлёте к Земле — исследование Недавние расчёты показали, что может сделать притяжение планеты с трёхсотметровой глыбой, когда эта глыба окажется ближе многих околоземных спутников. 7 ноября, 21:31 Учёные предупредили о неожиданных последствиях приближения астероида Апофис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Астероид Апофис — это небесное тело диаметром около 325 метров, которое вращается вокруг Солнца. Его орбита расположена приблизительно на том же уровне, что и орбита Земли, и именно поэтому по ходу своего движения он временами к нам приближается.

Если астероид в размерах имеет больше 100–150 метров и при этом оказывается в 7,5 миллиона километров от Земли или ближе, то он уже считается потенциально опасным — заслуживает особо пристального наблюдения. Так вот, Апофис рассматривают как один из самых потенциально опасных: расчёты его траектории уже давно показали, что 13 апреля 2029 года он окажется не в миллионах и даже не в сотнях тысяч километров от нашей планеты, а окажется всего в 32 тысячах километров. Это при том, что у нас геостационарные спутники на высоте 36 тысяч километров работают. То есть астероид фактически зайдёт на околоземную территорию.

Предполагаемая траектория пролёта астероида Апофис мимо Земли 13 апреля 2029 года. Фото © Photojournal.jpl.nasa.gov

Любопытно, что, по оценкам астрономов, он примерно втрое плотнее астероида Бенну, который тоже давно обозревают и даже «трогают руками»: зонд OSIRIS-REx в 2020 году прикоснулся к нему и собрал образцы грунта, а три года спустя эти образцы были доставлены на Землю и теперь всячески обследуются. Вообще, если суждено упасть на Землю астероиду, то уж лучше ему быть рыхлым: гравитация планеты разрушит его на части на подлёте, и град более мелких обломков всё-таки не принесёт такого вреда, какой будет при падении одного большого тела.

Астрономы подчёркивают: на сегодняшний день можно достаточно уверенно говорить, что Апофис в 2029 году пролетит мимо. Правда, его в последнее время не удаётся наблюдать для уточнения траектории и спокойствия души — и не удастся вплоть до 2027 года: астероид сейчас летает на стороне Солнца, ночью его не видно. Но сопоставление орбит всех записанных в каталоги окрестных астероидов не показывает того, чтобы была угроза столкновения какого-то из них с Апофисом в этот период «неведения».

Меж тем недавно астрономы решили оценить, насколько сильному воздействию со стороны Земли Апофис подвергнется во время предстоящего пролёта. И по расчётам выходит, что расстояния в 32 тысячи километров будет достаточно, чтобы астероид порядком «встряхнуло»: уже за час до максимального сближения могут начаться высокочастотные «астероидотрясения». Скорее всего, над поверхностью поднимется пыль и мелкие камешки, а потом часть из них снова осядет на астероид и будет медленно сползать по его склонам.

Вероятно, земная гравитация также заставит Апофис быстрее вращаться вокруг своей оси. Вернее, осей: его «кувыркание» многосложно. Наконец, весьма возможными оказались и долгосрочные изменения: астероид после встречи с нами может начать понемногу менять свою форму, на поверхность станет подниматься вещество, сейчас скрытое внутри. То есть поверхность как бы обновится.

Астрономы намерены понаблюдать за тем, как это всё будет, с близкого расстояния. Вышеупомянутый зонд OSIRIS-REx после отправки к нам «посылки» с грунтом Бенну остался в космосе. Его переименовали в OSIRIS-APEX и собираются теперь послать навстречу Апофису. Аппарат должен будет добраться до него через неделю после его близкого пролёта, выйти на орбиту вокруг него и остаться там на полтора года. «Трогать» Апофис он не будет, но в какой-то момент сильно снизится и включит свои двигатели, чтобы «сдуть» с поверхности всё сверху лежащее и рассмотреть астероид как следует.

Авторы Адель Романенкова