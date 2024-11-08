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Опасный момент. Астероид Апофис не останется невредимым при подлёте к Земле — исследование

Недавние расчёты показали, что может сделать притяжение планеты с трёхсотметровой глыбой, когда эта глыба окажется ближе многих околоземных спутников.

7 ноября, 21:31
Учёные предупредили о неожиданных последствиях приближения астероида Апофис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Учёные предупредили о неожиданных последствиях приближения астероида Апофис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Астероид Апофис — это небесное тело диаметром около 325 метров, которое вращается вокруг Солнца. Его орбита расположена приблизительно на том же уровне, что и орбита Земли, и именно поэтому по ходу своего движения он временами к нам приближается.

Если астероид в размерах имеет больше 100–150 метров и при этом оказывается в 7,5 миллиона километров от Земли или ближе, то он уже считается потенциально опасным — заслуживает особо пристального наблюдения. Так вот, Апофис рассматривают как один из самых потенциально опасных: расчёты его траектории уже давно показали, что 13 апреля 2029 года он окажется не в миллионах и даже не в сотнях тысяч километров от нашей планеты, а окажется всего в 32 тысячах километров. Это при том, что у нас геостационарные спутники на высоте 36 тысяч километров работают. То есть астероид фактически зайдёт на околоземную территорию.

Предполагаемая траектория пролёта астероида Апофис мимо Земли 13 апреля 2029 года. Фото © Photojournal.jpl.nasa.gov

Предполагаемая траектория пролёта астероида Апофис мимо Земли 13 апреля 2029 года. Фото © Photojournal.jpl.nasa.gov

Любопытно, что, по оценкам астрономов, он примерно втрое плотнее астероида Бенну, который тоже давно обозревают и даже «трогают руками»: зонд OSIRIS-REx в 2020 году прикоснулся к нему и собрал образцы грунта, а три года спустя эти образцы были доставлены на Землю и теперь всячески обследуются. Вообще, если суждено упасть на Землю астероиду, то уж лучше ему быть рыхлым: гравитация планеты разрушит его на части на подлёте, и град более мелких обломков всё-таки не принесёт такого вреда, какой будет при падении одного большого тела.

Астрономы подчёркивают: на сегодняшний день можно достаточно уверенно говорить, что Апофис в 2029 году пролетит мимо. Правда, его в последнее время не удаётся наблюдать для уточнения траектории и спокойствия души — и не удастся вплоть до 2027 года: астероид сейчас летает на стороне Солнца, ночью его не видно. Но сопоставление орбит всех записанных в каталоги окрестных астероидов не показывает того, чтобы была угроза столкновения какого-то из них с Апофисом в этот период «неведения».

Меж тем недавно астрономы решили оценить, насколько сильному воздействию со стороны Земли Апофис подвергнется во время предстоящего пролёта. И по расчётам выходит, что расстояния в 32 тысячи километров будет достаточно, чтобы астероид порядком «встряхнуло»: уже за час до максимального сближения могут начаться высокочастотные «астероидотрясения». Скорее всего, над поверхностью поднимется пыль и мелкие камешки, а потом часть из них снова осядет на астероид и будет медленно сползать по его склонам.

Вероятно, земная гравитация также заставит Апофис быстрее вращаться вокруг своей оси. Вернее, осей: его «кувыркание» многосложно. Наконец, весьма возможными оказались и долгосрочные изменения: астероид после встречи с нами может начать понемногу менять свою форму, на поверхность станет подниматься вещество, сейчас скрытое внутри. То есть поверхность как бы обновится.

Астрономы намерены понаблюдать за тем, как это всё будет, с близкого расстояния. Вышеупомянутый зонд OSIRIS-REx после отправки к нам «посылки» с грунтом Бенну остался в космосе. Его переименовали в OSIRIS-APEX и собираются теперь послать навстречу Апофису. Аппарат должен будет добраться до него через неделю после его близкого пролёта, выйти на орбиту вокруг него и остаться там на полтора года. «Трогать» Апофис он не будет, но в какой-то момент сильно снизится и включит свои двигатели, чтобы «сдуть» с поверхности всё сверху лежащее и рассмотреть астероид как следует.

Странное дело. Зонд «Вояджер» отключился, но от него приходят сигналы на другой частоте
Странное дело. Зонд «Вояджер» отключился, но от него приходят сигналы на другой частоте
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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