Странное дело. Зонд «Вояджер» отключился, но от него приходят сигналы на другой частоте Легендарный исследователь межзвёздного пространства уже не первый год озадачивает инженеров своими радиопосланиями. 1 ноября, 21:25 Зонд «Вояджер-1». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Dotted Yeti, NatalyFox

Это примерное направление полёта «Вояджера-1». Мы не видим его даже самым вооружённым глазом: он уже в 24 миллиардах километров от нас. Это в несколько раз дальше Плутона.

Зонд запустили осенью 1977 года почти одновременно с братом-близнецом — «Вояджером-2». Изначально в NASA надеялись с их помощью лишь исследовать окрестности Юпитера и Сатурна (что уже огромное достижение), но после выполнения всех основных задач оказалось, что космические аппараты в прекрасной форме, полны сил и готовы к дальнейшим указаниям.

Направление полёта зонда «Вояджер-1». Фото © Wikipedia / Bluegene

Тогда инженеры и задумали использовать гравитацию газовых гигантов как «пращу» для разгона: если грамотно пролететь мимо планеты, то её притяжение придаст огромное ускорение. Так «Вояджеры» отправились ещё дальше и в конце концов покинули условные пределы Солнечной системы. Второй «Вояджер» летит в сторону созвездий Стрельца и Павлина, он поближе — в 20 миллиардах километров.

Поскольку их полёт длится уже 47 лет, в NASA морально готовятся к неизбежному моменту, когда с ними придётся попрощаться навсегда: плутониевые генераторы на исходе. Но инженеры всячески стараются тянуть время и экономить энергию до последнего. Поэтому они постепенно отключали менее важные бортовые научные приборы.

Недавно на «Вояджере-2» пришлось отказаться от ещё одного, и теперь у них с «Вояджером-1» работают по четыре из десяти. Но на первом один прибор отказал в самом начале, и он уже давно летит с четырьмя, а значит, тратит меньше энергии. Так что насчёт него есть надежда, что зонд продержится подольше. Но именно с «Вояджером-1» почему-то чаще происходят какие-то загадочные неполадки.

К примеру, в 2022 году он присылал заведомо неверные данные о своём местоположении, то есть не мог нормально ориентироваться в пространстве. А в 2023 году в NASA неделями ломали головы, почему «Вояджер-1» сообщает непонятно что. Разыскивали документы полувековой давности, обзванивали и опрашивали всех причастных к миссии и в конце концов выяснили, где именно в бортовом компьютере случился сбой. А чтобы зонд перестал «бредить», пришлось придумывать, как с ним общаться в обход сломанного чипа.

«Вояджер-1». Фото © Shutterstock / FOTODOM / joshimerbin

А вот теперь — новая головоломка. Как рассказали в NASA, 16 октября они дали зонду очередную команду включить нагреватель — и тут сработала система защиты от сбоев и аппарат через два дня замолчал. Потом его всё-таки снова услышали: оказалось, система решила снизить скорость отправки данных. А на следующий день — опять тишина. И на этот раз стало ясно, что радиопередатчик отключился совсем.

Вообще-то, он у зонда не единственный — есть второй, который вещает в другом диапазоне. Он слабее, зато экономичнее. Но дело в том, что его с начала 80-х уже перестали использовать. А сейчас при нынешнем расстоянии аппарата от Земли поймать от хорошо забытого передатчика какой-либо сигнал инженеры считали практически невозможным.

И всё-таки у них возникла мысль о том, что бортовой компьютер «Вояджера» мог сделать рокировку и начать вещание с другого передатчика. Поэтому они не стали «трогать» тот, который отключился, а попытались связаться со вторым, более слабым. Похоже, они угадали: пишут, что сигнал есть. Теперь специалисты опять кропотливо собирают информацию — они надеются «разбудить» основной передатчик и продлить полноценную жизнь маленького корабля, который летит там, где ещё не было ничего созданного человеком.

Авторы Адель Романенкова