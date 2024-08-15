Стражи галактики: В космосе выявлены попытки спасти Млечный Путь от столкновения с Андромедой Космическая катастрофа выглядит неизбежной, если принимать в расчёт только взаимодействие двух главных игроков. Но у нашей галактики есть и другие соседи. 14 августа, 21:13 Астрономы раскрыли, что может спасти Млечный Путь от столкновения с Андромедой. Обложка © NASA

Вот как в небе над нами галактика Андромеды выглядит сейчас. По подсчётам астрономов, расстояние до неё составляет около 2,5 миллиона световых лет. Для примерного понимания масштабов: размеры нашей галактики Млечный Путь составляют около сотни тысяч световых лет. Звёзд в ней сотни и сотни миллиардов. А в Андромеде их ещё больше. И в диаметре она крупнее. Хотя по массе, судя по измерениям, ненамного больше.

Млечный Путь и галактика Андромеды. Фото © NASA

Так вот, уже давно совершенно ясно, что Андромеда к нам приближается со скоростью порядка 400 тысяч километров в час. И если невидимая рука зафиксирует Солнечную систему вместе с нами ровно там, где мы сейчас, то, по прогнозам, в итоге в небе над Землёй развернётся вот такая картина. Хотя на самом деле мы в этом месиве можем очутиться вообще неизвестно где. Можем быть далеко отброшены и навеки изгнаны из вновь образованной огромной эллиптической галактики.

Как может выглядеть столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды в небе над Землёй. Фото © NASA

Но недавно команда астрофизиков решила ещё раз обдумать, проработать этот прогноз и на этот раз принять во внимание не только взаимодействие непосредственно Млечного Пути и Андромеды, но и других соседей. Между прочим, в нашей местной группе около сотни галактик. Хотя в основном это Млечный Путь и Андромеда в сопровождении многочисленных семейств своих карликовых галактик-спутников, есть всё-таки и некоторые отдельные объекты, достойные внимания. В первую очередь это галактика Треугольника. Она находится в одноимённом созвездии, на самом деле достаточно недалеко от Андромеды. В каталогах обозначается как Мессье 33 (сокращённо М33).

Галактика Андромеды (выше) и галактика Треугольника (ниже) на карте звёздного неба. Фото © habr.com / Скрин STELLARIUM

Она вдвое меньше Млечного Пути по всем параметрам, у неё на порядок меньшая масса. И всё-таки некоторое влияние в коллективе она имеет. От нас она немного подальше, чем Андромеда, — в 2,7–2,8 млн световых лет. Но между ней и Андромедой — всего 680 тысяч световых лет. Есть мнение, что она присоединится к грядущему хаосу. В любом случае этот хаос М33 приближает: её воздействие ускоряет движение Андромеды по направлению к нам, то есть увеличивает риск столкновения.

Галактика Треугольника (М33). Фото © Wikipedia / NASA

Но, как выясняется из опубликованной недавно статьи, у нашей галактики есть верный друг: Большое Магелланово Облако. То самое, которое вместе с Малым наблюдают с древних времён. Оно в два раза меньше галактики Треугольника, но зато оно рядом с нами: в 160 тысячах световых лет. И расположено оно, как объясняют учёные, перпендикулярно той плоскости, в которой взаимодействуют Млечный Путь и Андромеда. А при таком расположении оно как бы оттягивает нас прочь от уготованной участи, как преданный пёс пытается вытянуть хозяина из западни.

Большое и Малое Магеллановы облака в небе над Паранальской обсерваторией в Чили. Фото © eso.org

И на самом деле трудно определённо сказать, кто выигрывает: подлая М33 или наш самоотверженный "маленький брат". Пишут, что с учётом влияния их обоих вероятность столкновения Млечного Пути с Андромедой можно оценить как 50 на 50. Борьба идёт на равных.

Исход этого противостояния станет ясен лишь через четыре миллиарда лет. Если всё-таки бедствие разразится, то продлится оно два миллиарда лет. К тому моменту наше Солнце уже выработает свой термоядерный ресурс, раздуется сначала в красного гиганта, а потом сбросит внешнюю оболочку и останется одно сжавшееся до диаметра в пару тысяч километров бывшее ядро — белый карлик. Практически никто не верит, что к тому времени человеческая цивилизация как-либо сохранится, чтобы всё это увидеть. Может быть, наша цивилизация задолго до этого погибнет, но появится другая, которая ничего не будет знать о нас и даже не обратит внимания на доживающую свой век ничем не примечательную звезду в кромешном хаосе сталкивающихся галактик.

Авторы Адель Романенкова