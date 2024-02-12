Астероид Бенну оказался осколком планеты, на которой могла быть жизнь Подробный химический анализ доставленных на Землю образцов небесного тела привёл учёных к удивительному предположению. 12 февраля, 07:40 Астероид Бенну. Обложка © NASA / Goddard / University of Arizona

Астероид Бенну, похоже, является фрагментом планеты, на которой был океан и все необходимые ключевые элементы жизни, пишет Space.com. Напомним, в сентябре 2023 года на Землю была доставлена капсула с образцами грунта этого астероида. Их собрал космический аппарат OSIRIS-REx. Сообщается, что из капсулы извлечено около 200 миллиграммов вещества Бенну. Образцы представляют собой песчинки разного размера, самые крупные достигают нескольких сантиметров.

Грунт имеет угольно-чёрный цвет, характерный для богатого углеродом вещества. А кроме углерода в нём обнаружены азот, сера и фосфор. Всё это важнейшие химические элементы для существования жизни, какой мы её знаем. Более того, выяснилось, что в кристаллической структуре минералов в образцах Бенну заключены молекулы воды, такие минералы называют гидратированными. Их в изобилии можно найти на Земле, они образуются из-за долгого взаимодействия воды с горными породами.

В лаборатории анализа астроматериалов Университета Аризоны также рассказали, что вещество астероида богато фосфатами, оно имеет, по словам учёных, "фосфатную корку", которую до этого не встречали в метеоритах. Между тем подобное обилие этих соединений выявлено, к примеру, в воде, которая извергается с поверхности Энцелада, полностью покрытого водяным льдом спутника Сатурна. Эту воду анализировал пролетавший возле него зонд "Кассини". По мнению учёных, всё это позволяет предполагать, что астероид Бенну когда-то был частью покрытой океаном планеты и на ней было всё необходимое для возникновения жизни.

Астероид Бенну вращается вокруг Солнца примерно в пространстве между орбитами Земли и Марса. Он имеет в диаметре около 500 метров.

Авторы Адель Романенкова