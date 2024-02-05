Как космос сеет семена: Неожиданная находка в образцах астероида Рюгу взбудоражила учёных Ранее в этом же астероиде нашли богатый набор аминокислот, входящих в состав РНК и ДНК. 4 февраля, 21:45 900-метровый астероид летает вокруг Солнца в пространстве в основном между орбитами Венеры и Марса. Shutterstock

Этот примерно 900-метровый астероид летает вокруг Солнца в пространстве в основном между орбитами Венеры и Марса, таким образом регулярно пересекает орбиту Земли и поэтому считается околоземным. Открыли его в 1999 году, и, конечно, он не мог не вызвать большое любопытство. Учёные склоняются к тому, что когда-то он был частью более крупного небесного тела.

Полтора десятка лет спустя японские космические инженеры создали зонд "Хаябуса-2", который должен был (и смог) не только долететь до этого астероида, но и дважды прикоснуться к нему, собрать образцы его грунта и доставить их на Землю. Поэтому японцам и досталась честь присвоить камню имя — Рюгу. Это название волшебного дворца из японских сказок, откуда персонаж приносит домой коробочку с таинственным содержимым. Всё это очень перекликалось с задачей миссии.

Зонд "Хаябуса-2" собирает образцы грунта астероида Рюгу

В таинственной коробочке под названием пробоотборник оказалось вещество, по черноте которого сразу стало понятно, что оно богато углеродом. Когда на Землю падают такие метеориты, их классифицируют как углистые хондриты. При тщательном химическом анализе выяснилось, что в этом углистом веществе содержатся глицин, уксусная кислота, ароматические углеводороды — в общем, весьма сложные органические молекулы, и в том числе как минимум 15 основных аминокислот, входящих в состав генома земных живых существ — РНК и ДНК. Химики считают, что они образовались в те времена, когда Рюгу был частью большого тела, и что на том теле для этого обязательно должна была быть вода. Вода в Рюгу, кстати, и по сей день присутствует, только не как самостоятельное вещество, а как молекулы, встроенные в структуру минералов, то есть в так называемых гидратированных породах.

Теперь в этой картине появляется ещё одна удивительная деталь: обнаружились вкрапления, которые представляют собой застывшие брызги расплава — стекла, которое образуется при внезапном сильном нагреве. Для планетологов совершенно ясно, что этот внезапный нагрев происходил от метеоритной бомбардировки астероида — от ударов о поверхность. Также замечены крохотные пустоты, и это, по мнению учёных, высвободившаяся из минералов при ударе и мгновенно превращённая в пар вода. Наконец, обнаружены сульфиды железа, а это один из явных химических признаков кометного вещества.

Поэтому исследователи считают, что Рюгу обстреливали частицы кометной пыли. Каким образом? Дело в том, что когда комета подходит ближе к Солнцу, то за ней, естественно, тянется хвост испаряющегося вещества. Но на самом деле это не просто хвост, а это в конечном счёте получается целый шлейф, который тянется вдоль всего околосолнечного участка её орбиты и, в общем-то, никуда оттуда не девается. И если какое-нибудь другое небесное тело на своём космическом пути сквозь этот шлейф проходит, то оно эту кометную пыль собой притягивает. Кстати говоря, когда сквозь такие шлейфы проходит Земля, то мы наблюдаем это как звездопады — метеорные потоки. Только в случае Земли благодаря наличию плотной атмосферы всё это в ней благополучно сгорает, а Рюгу в этом смысле совершенно беззащитен. Но зато он таким образом собирает тоже, скорее всего, крайне полезные материалы с какими-нибудь молекулами, которые тоже могут пригодиться для строительства жизни.

При этом кометы, как известно, прилетают к нам из внешних областей Солнечной системы — как минимум из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером, а большинство — из пояса Койпера (за Нептуном) или вообще из Облака Оорта, которое находится гораздо дальше и окружает Солнечную систему гигантской сферой в основном ледяных глыб. Значит, очень возможно, что какие-нибудь четыре миллиарда лет назад на Землю падали астероиды, усеянные вдобавок кометной пылью откуда-нибудь с окраин системы, и обогатили планету всем необходимым для сотворения космического чуда. Но главный вывод: жизнь — результат естественных процессов, которые во Вселенной происходят повсюду.

Авторы Адель Романенкова