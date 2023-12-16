Геминиды: Что такое звездопад и как он возникает LIFE собрал всё, что вы хотели знать о прекрасном небесном явлении под названием метеорный поток. 15 декабря, 22:40 Обложка © Shutterstock

Во-первых, почему Геминиды, Персеиды и так далее: название метеорного потока подсказывает, в каком созвездии его искать, то есть откуда будут прилетать метеоры. Если Геминиды — значит, из созвездия Близнецов: Близнецы — по-латыни Gemini. Персеиды — соответственно, из созвездия Персея, если Леониды — значит, речь идёт о Льве, а, скажем, Аквариды — звездопад в созвездии Водолея (Aquarius).

Теперь откуда берутся звездопады и почему они происходят регулярно, в одно и то же время года и притом в одном и том же месте в небе. Так вот, метеорные потоки вызываются кометами и астероидами. В общем, небольшими небесными телами, которые летают вокруг Солнца или во время приближения к нему оставляют за собой длинные шлейфы испаряющегося вещества. Это и лёд, и пыль, и песчинки, и камешки покрупнее, которые высвобождались с поверхности тела по мере испарения его льда. Когда мы видим комету в небе, то видим её красивый хвост, но на самом деле за ней тянется нескончаемый шлейф, просто он очень рассеянный, разреженный и нам он не виден. Этот шлейф проходит, собственно, вдоль орбиты этой кометы или этого астероида. И, по крайней мере пока этот камень или ледяная глыба продолжает существовать и по этой орбите следовать, шлейф тоже так и будет оставаться.

И метеорный поток возникает тогда, когда Земля по ходу своего собственного движения по орбите пересекает этот шлейф и притягивает к себе разбросанные в нём мелкие камешки и прочее. А делает она это регулярно и совершенно одинаковым образом, поэтому звездопады и стали "приметой" определённого месяца и определённого созвездия.

Возьмём декабрьские Геминиды: астрономы сопоставили свои наблюдения и пришли к выводу, что возникают они от пересечения шлейфа пятикилометрового астероида, который они назвали Фаэтоном. Он делает один оборот вокруг Солнца примерно за полтора года по сильно вытянутой орбите: по ходу своего движения уходит далеко за пределы орбиты Марса, зато и подлетает к Солнцу намного ближе Меркурия. Его шлейф мы пересекаем один раз в году, в первой половине декабря. А вот, например, через шлейф знаменитой кометы Галлея Земля за год проходит дважды: в мае — в одном месте, а в октябре — в другом. Следствие майского прохождения — метеорный поток Эта-Аквариды (наблюдается в окрестностях звезды Эта Водолея), а во время октябрьского — происходят Ориониды.

Авторы Адель Романенкова