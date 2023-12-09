Сколько световых лет: Где находится ближайшая от нас звезда? Лайф собрал всё самое интересное о маленькой звезде, которую даже не видно невооружённым глазом, хоть она и ближе всех к Солнечной системе. 8 декабря, 21:43 Сколько световых лет: где ближайшая звезда? Обложка © Shutterstock

Как часто иронизируют в ответ на этот вопрос астрономы, ближайшая к нам звезда находится в 150 миллионах километров, то есть в восьми световых минутах от нас, является типичным, широко распространённым жёлтым карликом и существует больше четырёх с половиной миллиардов лет. Это, конечно, Солнце. Но когда люди думают о "ближайшей звезде", они имеют в виду ближайшую соседку Солнца. Вот она на снимке космического телескопа Hubble.

Ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра на снимке телескопа Hubble. Новый снимок Проксимы Центавра, нашего ближайшего соседа. Фото © ЕКА/Хаббл (esahubble.org)

Находится она в созвездии Центавра, это южное созвездие, в России его практически не видно, разве что весной появляется самый краешек. Но даже жители южных стран эту звезду не видят. По крайней мере, без телескопа точно. Она очень маленькая — раз в семь меньше Солнца и в размере, и по массе. И очень тусклая. Такие звёзды называют красными карликами.

Имя этой звезды — Проксима Центавра. Proxima значит "ближайшая". До неё чуть более четырёх световых лет. То есть её свету нужно четыре года, чтобы добраться до нас. Солнечному свету, как уже упомянуто, на это хватает восьми минут.

Эта звёздочка является частью тройной системы, то есть системы из трёх гравитационно связанных друг с другом звёзд. Прямо как у писателя Лю Цы Синя в "Задаче трёх тел". Две сестры Проксимы — это Альфа Центавра и Бета Центавра. Эти, в отличие от неё, невооружённым глазом видны, правда, кажутся одной звездой.

Ночное небо над "Очень большим телескопом" (Very Large Telescope) в Чили с указанием расположения звёзд Альфа Центавра и Проксима Центавра. Очень большой телескоп и звёздная система Альфа Центавра ESO. Фото © Y. Beletsky (LCO ) / ESO

Альфа и Бета друг к другу очень близко — примерно как Сатурн или максимум как Плутон к Солнцу. С Земли они без оптики выглядят как одна звезда. А вот Проксима от них раз в четыреста дальше. Поэтому возникает вопрос, родилась ли она вместе с ними или впоследствии примкнула к этому союзу.

Но больше всего Проксима Центавра интересна своими планетами. Их у неё на сегодняшний день подтверждено две, и по поводу наличия ещё одной пока идут споры. Но самой любопытной остаётся та, что была обнаружена самой первой, — Proxima Centauri b. Дело в том, что она довольно похожа на Землю.

По размерам, да и по массе она примерно такая, как Земля. Расположена она к своей звезде почти в восемь раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, — всего в семи с половиной миллионах километров. Но поскольку звезда у неё тусклая и маленькая, то это небольшое расстояние — как раз то, что нужно, чтобы на планете было не слишком холодно и не слишком жарко. Такое идеальное расположение планеты называют "зоной Златовласки", а ещё — зоной потенциальной обитаемости. То есть на этой дистанции от звезды вода на планете может находиться в жидком состоянии, а это значит, что на ней может поддерживаться жизнь: по крайней мере, такая жизнь, какую мы наблюдаем на своей планете. Вот как художник представляет себе пейзаж Проксимы b. Оттуда Солнце выглядит не самой яркой звездой — вроде Проциона. А две самые яркие звезды — это как раз "сестринские" Альфа и Бета Центавра, они, должно быть, видны даже после восхода Проксимы.

Пейзаж планеты Proxima Centauri b в представлении художника. Фото © Wikipedia / ESO / M. Kornmesser

Занятно, что такая близость к звезде приводит к тому, что планета всё время повёрнута к ней одной и той же стороной, как Луна к Земле. Это явление называется приливным захватом. Значит, на одной стороне там всегда день, а на другой — вечная ночь. При наличии воды получается, что в ночи — Арктика, а на территории света уже может быть какой-то приемлемый климат.

Правда, по поводу приемлемого климата и возможности жизни на этой планете есть огромная проблема: её тусклое маленькое солнце, к сожалению, как это свойственно красным карликам, имеет ужасный характер, а именно производит чудовищные вспышки радиации, по сравнению с которыми солнечные — просто смехотворны. В такой близости вся жизнь планеты там одной такой вспышкой может быть безвозвратно уничтожена. Разве что возле границы света и тьмы на планете — так называемой линии терминатора — может быть уже не так критично. И к тому же — а что мы, собственно, знаем о феномене жизни? Может быть, есть такие организмы, которые "питаются", то есть получают энергию от излучения, убийственного для нас?

Авторы Адель Романенкова