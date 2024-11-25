Учёные выяснили, что одиночество меняет восприятие мира и работу мозга
Одинокие люди иначе воспринимают окружающий мир. Обложка © freepik.com / freepik
Американские учёные из Колумбийского и Стэнфордского университетов выяснили, что одиночество оказывает значительное влияние на нейронную активность, восприятие известных людей и явлений. Исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology, показало, что одинокие люди формируют уникальные ментальные представления, которые отличаются от общепринятых в их социальной среде.
Одиночество — это субъективное чувство социальной изоляции, которое может возникать независимо от фактического количества социальных контактов. Оно связано с различными психическими и физическими проблемами, включая депрессию, тревожность и сердечно-сосудистые заболевания. Проведенное исследование показывает, что одиночество также меняет восприятие мира.
Используя магнитно-резонансную томографию, учёные в ходе экспериментов изучали мозговую активность участников, когда те описывали различных знаменитостей, например, Джастина Бибера, Эллен Дедженерес и Барака Обаму. Участники были разделены на группы по уровню социальной изоляции. Результаты показали, что нейронные реакции одиноких людей в медиальной префронтальной коре — области мозга, связанной с социальными знаниями, — существенно отличались от реакций людей с социальными связями. Восприятие звёзд одиночками расходилось с общепринятым, что усиливало ощущение изоляции от общества. В то же время друзья или романтические партнёры демонстрировали схожие реакции на культурные медиа.
Авторы исследования считают, что их работа поможет лучше понять, как одиночество влияет на когнитивные и социальные процессы. Теперь учёные смогут выяснить, как помочь людям снова почувствовать связь с обществом. В будущем это может стать основой для разработки методов поддержки людей, испытывающих чувство изоляции.
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