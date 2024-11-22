Эксперты назвали причины постоянных пробуждений по ночам

Команда специалистов из медицинской группы Web MD выделила несколько ключевых факторов, из-за которых люди могут просыпаться ночью. Об этом сообщает издание Independent.

По данным портала, употребление кофеина или алкоголя во второй половине дня оказывает негативное влияние на качество сна. Важное значение также имеет обстановка для сна. Если ваш сон нарушается из-за расстройств или проблем со здоровьем, это может приводить к периодическим пробуждениям. Кроме того, изменения, связанные с возрастом, работа в ночные смены и частые перемещения по часовым поясам могут нарушать естественный цикл бодрствования и сна.

Специалисты отмечают, что циклы сна включают лёгкий, глубокий и быстрый сон, причём именно в первой половине ночи человек больше всего находится в фазе глубокого сна. Именно этот этап позволяет полноценно отдохнуть организму.

Физические причины частых пробуждений могут включать боль, затруднённое дыхание, гормональные нарушения и потребность в мочеиспускании. Также существуют психологические факторы, например, стресс и различные расстройства психического здоровья.

Врачи настоятельно советуют соблюдать определёный режим сна и пробуждения и избегать электронных устройств перед сном. Также важно контролировать уровень света, шум и комфортную температуру в спальне. При этом в прохладном помещении человек высыпается лучше, чем в жарком. Чтобы улучшить сон, эксперты, в том числе рекомендуют регулярные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.