Различаем болезни ночью: Врач раскрыла, как «услышать» тело и психику через позу сна Терапевт Бурнацкая: Поза во сне может указывать на наше состояние тела и психики 4 октября, 02:00 Поза сна может указывать на проблемы со здоровьем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Поза, в которой мы спим, может быть не только привычкой, но и отражением нашего физического и психологического состояния. Разные позиции могут оказывать влияние на различные органы, рассказала в беседе с Life.ru врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.

Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы. Однако сон в такой позе может привести к апноэ или храпу, особенно у людей, у которых узкие дыхательные пути Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Сон на животе хотя и может быть комфортным, создаёт дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать нарушения осанки и болевой синдром. С другой стороны, сон на левом боку способствует улучшению работы пищеварительной системы и помогает при изжоге. Спящий на правом боку, напротив, может столкнуться с повышенным риском рефлюкса.

«Поэтому позу для сна человек выбирает не только от личных предпочтений и комфорта, но также и неосознанно, в зависимости от особенностей состояния его организма, в том числе от наличия хронических заболеваний», — заключила специалист.

Авторы Андрей Горяничев