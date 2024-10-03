Врач назвал смертельно опасные виды алкоголя, разрушающие внутренние органы и психику

Жителям России рассказали об опасности некоторых видов суррогатного алкоголя. Выпив такие напитки, можно не только попасть в больницу с тяжелейшим отравлением, но и умереть. Об этом заявил РИАМО врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам медика, наибольшую опасность для здоровья человека представляют азотистые спирты, метиловый спирт и другие виды суррогата. Они являются токсичными для органов, включая печень, сердце и нервную систему.

«Они могут привести к тяжёлым отравлениям, поражениям центральной нервной системы и даже смерти», — рассказал специалист.

Он добавил, что употребление даже умеренного количества алкоголя может привести к необратимым последствиям. В частности, воспалению печени, повреждению клеток мозга, нарушению работы сердца. Также спиртные напитки негативно влияют на психику человека, вызывая изменения в поведении и настроении. Симптомами чрезмерного употребления алкоголя могут быть депрессия, тревожность и агрессия.