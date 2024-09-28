Врач раскрыл «безопасную» дозу алкоголя для мужчин и женщин

Употребление алкоголя вредно для здоровья в любом случае, безопасной дозы не существует, уверен заслуженный врач России Андрей Осипов. Он предупредил, что злоупотребление крепкими напитками способствует развитию болезней печени, гипертонии и онкологии, а также повышает повышает риск возникновения инсультов и инфарктов.

При этом он раскрыл стандартную «безопасную» дозу алкоголя, установленную рекомендациями Минздрава. Эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что недельная норма для женщин не должна превышать семь порций, а для мужчин — 14-15.

«Экспертами Минздрава России рассчитана одна стандартная доза чистого алкоголя: 20 граммов для женщин, 30 — для мужчин. Это то, что не несёт особой опасности. Но надо сказать, что любая доза алкоголя вредна», — подчеркнул врач.