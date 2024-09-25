Диетолог рассказала об опасности «пивной» диеты

В социальных сетях бытует мнение, что похудеть на пиве гораздо проще, чем на фруктовых соках, поскольку содержание сахара в этом напитке ниже. Однако у «пивной» диеты есть другие подводные камни, которые могут ударить по здоровью человека. В чём именно опасность, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

Специалист не стала отрицать, что у фруктовых соков действительно высокая калорийность за счёт содержания в них сахаров. Однако в пиве есть более опасное для снижения веса вещество.

«Безусловно, в пиве не так много сахара, как в сладких соках, но в этом напитке содержится мальтоза. Она повышает уровень глюкозы в крови значительно сильнее сахара, поэтому гликемический индекс пива очень высокий», — рассказала Соломатина.

По словам диетолога, похудеть на пиве очень сложно и даже опасно для здоровья, особенно если лишний вес связан с инсулинорезистентностью. Также нельзя забывать, что в пиве содержится алкоголь, который губителен для здоровья.

«Пиво замедляет обмен веществ, а калории из хмельного напитка сразу же усваиваются. Поэтому не стоит даже пытаться сесть на «пивную» диету, иначе вместо стройной фигуры можно остаться с лишними килограммами и получить серьёзные проблемы со здоровьем», — заверила эксперт.

Она добавила, что худеть лучше на овощных соках, потому что в них низкая калорийность и к тому же много витаминов. Например, хорошо для снижения веса подходят томатный и капустный соки.