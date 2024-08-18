Врач предупредила россиян о вреде советских лечебных диет

Советская система лечебных диет по Певзнеру с нумерацией устарела. Как заявила в беседе с "Газетой.ru" врач-гастроэнтеролог Елена Давыдова, она не помогает избавляться от заболеваний и снижает качество жизни.

"Строгих рекомендаций по питанию нет даже при таких серьёзных болезнях, как воспалительные заболевания кишечника, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни поджелудочной железы. Несмотря на это, всё ещё в назначениях врачей можно встретить номерные столы. Это устаревший подход, который однозначно не повышает качество жизни пациента", — рассказала собеседница издания.

Нутрициолог клиники DocDeti напомнила, что 15 лечебных диет, которые назывались столами, имели свои номера и применялись для лечения конкретного заболевания, были разработаны советским учёным Мануилом Певзнером в 1920 году. Несмотря на это, уже были проведены новые исследования, изменившие представления о питании и здоровье.

"Многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ. Строгость и фиксированные ограничения диет по Певзнеру не учитывают изменяющиеся потребности организма, такие как физическая активность, возраст и культурные особенности", — заявила Давыдова, уточнив, что это может привести к сложностям соблюдения диеты и ухудшению качества жизни.

По её словам, для увеличения эффективности лечения необходимо ориентироваться на современные рекомендации по питанию. Врач подчеркнула, что они основаны на научных сведениях и учитывают особенности каждого отдельного пациента.