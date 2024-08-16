Диеты в прошлом: Учёные создали чудо-шлем против ожирения

Учёные из Корейского научно-исследовательского института электротехники разработали безопасный метод борьбы с перееданием. Он заключается в электрической стимуляции коры головного мозга с помощью специального шлема, который подавляет чувство аппетита и облегчает похудение.

Создатели "чудо-шапочки" уверяют, что их детище выгодно выделяется на фоне таблеток или инъекций полным отсутствием побочек. Эффект от одного 20-минутного сеанса сохраняется на протяжении двух-трёх дней. Особенно революционный метод результативен в борьбе с эмоциональным перееданием, возникающим из-за стресса, депрессии и даже радости.

"Хотя клиническое исследование проводилось всего две недели и долгосрочное снижение веса не было подтверждено, участники отметили, что эффект подавления аппетита был значительным", — похвастались учёные.