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15 августа, 23:18

Диеты в прошлом: Учёные создали чудо-шлем против ожирения

Южнокорейские учёные создали шлем, который подавляет аппетит

Испытания разработки. Обложка © Korea Electrotechnology Research Institute

Испытания разработки. Обложка © Korea Electrotechnology Research Institute

Учёные из Корейского научно-исследовательского института электротехники разработали безопасный метод борьбы с перееданием. Он заключается в электрической стимуляции коры головного мозга с помощью специального шлема, который подавляет чувство аппетита и облегчает похудение.

Создатели "чудо-шапочки" уверяют, что их детище выгодно выделяется на фоне таблеток или инъекций полным отсутствием побочек. Эффект от одного 20-минутного сеанса сохраняется на протяжении двух-трёх дней. Особенно революционный метод результативен в борьбе с эмоциональным перееданием, возникающим из-за стресса, депрессии и даже радости.

"Хотя клиническое исследование проводилось всего две недели и долгосрочное снижение веса не было подтверждено, участники отметили, что эффект подавления аппетита был значительным", — похвастались учёные.

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По словам психотерапевтов, стресс — одна из причин так называемого утешительного переедания. При этом чаще всего человек пытается заесть негативные эмоции вредной пищей или алкоголем. Эмоциональные качели вредят не только здоровью, но и кошельку, так как почти 50% россиян привыкли заказывать готовую еду на дом при депрессии.

Илья Пушкарев
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