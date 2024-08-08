Россияне рассказали, чем заедают стресс

Россияне рассказали о своём поведении во время стрессовых ситуаций. 36% людей признались, что пытаются отвлечься от негативных эмоций при помощи еды. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Много лосося", появившиеся в распоряжении "Газеты.ru".

Более 40% респондентов признались, что заедают стресс сладким. Это может быть шоколад, пирожные или мороженое. Есть и те, кто обращает внимание на обычную еду, например кашу. Таких оказался 31% опрошенных.

42% россиян заявили, что сильно переедают во время стресса и не могут остановиться. 38% едва сдерживают себя, чтобы не съесть всё содержимое холодильника. 20% людей, напротив, ответили, что не могут есть, когда тревожатся.

Чаще всего во время стресса опрошенные не готовят сами, а заказывают себе доставку еды на дом (44%). В эмоционально тяжёлых ситуациях люди любят есть пиццу (41%) и суши (33%). 23% респондентов не заморачиваются и берут то, что есть в холодильнике.