Диетолог рассказала, в каких случаях диета Бабкиной опасна для здоровья

Поклонники Надежды Бабкиной уже давно заметили, что артистка в значительной степени похудела, вызвав у некоторых даже беспокойство из-за возможных проблем со здоровьем. Фанаты призвали её остановиться, пока стройность не привела к недомоганиям. Врач – диетолог-эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко в свою очередь рассказала, каким образом Бабкина смогла сбросить столько кило и безопасен ли данный метод.

Сама Надежда Бабкина способ похудения в тайне не держала и сразу же рассказала, что приобрела стройность при помощи интервального голодания. При данной схеме человек в классическом варианте может питаться в течение восьми часов, после чего делает паузу на 16 часов.

"Надо отметить, что в принципе делать пищевые паузы очень важно. Особенно между базовыми приёмами пищи, благодаря этому можно контролировать способность поджелудочной железы выделять нормальное количество инсулина и её ферментативную активность, управлять обменом веществ", — пояснила специалист в разговоре с порталом "Страсти".

Однако интервальное голодание кажется простой схемой для похудения лишь на первый взгляд. Многим ошибочно кажется, что в восьмичасовое окно можно есть всё, и притом в неограниченных количествах. На деле же это совершенно не так. Ведь питаться следует по голоду. У здорового человека за восемь часов аппетит проснётся максимум два раза, следовательно, выходит два приёма пищи в день.

"Я однозначно на стороне здоровых преображений — без вреда и ущерба для метаболизма, активной жизнедеятельности органов и систем. Поэтому надеюсь, что Надежда Бабкина всё же очень внимательно и заботливо относится к своему организму. Уделяет огромное внимание созданию своего собственного персонального образа питания и поддерживающей физической активности", — заключила диетолог.