Врач рассказала, кому строго противопоказано интервальное голодание

Интервальное голодание таит в себе ряд опасностей для здоровья, особенно если человек выбрал для себя наиболее "жёсткую" вариацию популярной диеты. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова.

Если речь идёт о 12-часовом интервале, когда человек может позавтракать в 8 часов утра, а поужинать до 20 часов вечера, то здесь медик ничего криминального не видит, особенно если адепт такой системы питания чувствует себя комфортно. Другое дело — экстремальные интервалы, когда люди увеличивают перерыв между приёмами пищи до 16–18, а некоторые — и до 20 часов. Такие эксперименты просто противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и нарушениями желчного оттока.

"Это уже можно отнести к серьёзным диетическим интервенциям. Не каждому мы можем это посоветовать", — отметила Фетисова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".