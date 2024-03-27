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27 марта, 14:05

Врач рассказала, кому строго противопоказано интервальное голодание

Диетолог Фетисова: Интервальное голодание подойдёт далеко не каждому

Интервальное голодание таит в себе ряд опасностей для здоровья, особенно если человек выбрал для себя наиболее "жёсткую" вариацию популярной диеты. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова.

Если речь идёт о 12-часовом интервале, когда человек может позавтракать в 8 часов утра, а поужинать до 20 часов вечера, то здесь медик ничего криминального не видит, особенно если адепт такой системы питания чувствует себя комфортно. Другое дело — экстремальные интервалы, когда люди увеличивают перерыв между приёмами пищи до 16–18, а некоторые — и до 20 часов. Такие эксперименты просто противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и нарушениями желчного оттока.

"Это уже можно отнести к серьёзным диетическим интервенциям. Не каждому мы можем это посоветовать", — отметила Фетисова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Ранее Life.ru писал о продуктах, которые грешно и разрешено есть в Великий пост в 2024 году. Отметим, что полностью отказываться от еды нужно только в один день — понедельник, 18 марта. В эту дату разрешается пить только воду. В остальные дни Великого поста 2024 года следует заниматься сухоядением, отказываться от масла и других продуктов.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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