Нет белка и жиров: Врач перечислила минусы и опасности арбузной диеты

Диеты из арбузов могут испортить здоровье, предупредила «Газету.ru» гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Самый строгий вариант такой диеты — не есть ничего, кроме арбуза, разве что ржаной хлеб. При более мягком варианте разрешаются «обезжиренные» завтраки и обеды, а на ужин — сочная ягода.

«Любая монодиета типа арбузной — это вред для организма. Даже если вес после неё снизится, потом он вернётся с прибавкой. Арбузная диета лишена белка, в ней много быстрых углеводов, а значит, полноценного насыщения она не принесёт. Как только лишняя жидкость покинет желудок, вернётся и чувство голода. Необходимых для работы организма жиров в арбузе тоже нет. Получается, арбузная диета — это похудение ценой здоровья», — пояснила Кашух.

Сторонникам таких диет нравится, что арбуз мочегонный, содержит пектин и клетчатку, необходимые для пищеварения. Однако далеко не всем можно есть арбуз в таких количествах. Его гликемический индекс — около 72, а значит, к плодам нужно подходить с осторожностью людям с сахарным диабетом, преддиабетным состоянием и инсулинорезистентностью. В опасности и люди с мочекаменной болезнью. Большое количество жидкости может спровоцировать выход камня или песка из почек. А при болезнях ЖКТ эта ягода может спровоцировать вздутие, метеоризм и диарею.

В пользу арбуза можно сказать, что он богат витаминами, микро- и макроэлементами, в числе которых витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамин А, калий, магний, железо. Но при арбузной диете организм усваивает не всё. Например, 200 граммов мякоти содержат половину дневной нормы витамина А для человека. Есть ещё нюанс: он усваивается только в сочетании с жирами, которые находятся в растительном масле, молочных продуктах, жирном мясе или рыбе.