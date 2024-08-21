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21 августа, 07:35

Перечислены продукты, запускающие механизмы старения

Диетолог Михалева: Колбасы и жареное мясо провоцируют преждевременное старение

На преждевременное старение организма оказывают влияние сразу несколько факторов. Кроме недосыпов, стрессов и вялотекущего воспаления, которое тесно связано с развитием инсулинорезистентности, это также и питание. О том, какие продукты лучше исключить из рациона навсегда, чтобы раньше времени не увидеть в отражении старика, рассказала "Газете.ru" врач – эндокринолог-диетолог Оксана Михалева.

Механизмы старения в основном запускают продукты, которые входят в западную диету. Она предполагает обилие жирного, жареного, солёного и сладкого. В первую очередь опасность представляют обработанные продукты: например, жареное красное мясо, а также колбасы, сосиски, пельмени, карбонаты, окорока.

"Они богаты конечными продуктами гликации и запускают хронический процесс вялотекущего воспаления в организме, а также оксидативный стресс. Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Всё это запускает процессы старения в нашем организме", — объяснила диетолог.

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Кроме того, отказаться стоит от трансжиров. Они в большом количестве содержатся в куриных ножках, картошке и других блюдах, приготовленных во фритюре. Также это любые сильно обжаренные овощи, мясо и магазинная выпечка, которую делают в основном на маргарине.

Насыщенные жиры тоже не принесут пользу организму. В частности, их много в пальмовом масле, поэтому важно тщательно смотреть на состав готовых продуктов при покупке их в магазинах, отметила эксперт.

Стоит отметить, что правильное сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогут отсрочить старение мозга. Его развитие заканчивается к 25–30 годам. Сначала изменения, связанные со старением, происходят медленно, а затем ускоряются после 60 лет. У тех, кто следит за своим здоровьем, и тем, что ест, есть все шансы как можно дольше сохранять трезвый ум и хорошую память.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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