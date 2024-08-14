Психофизиолог рассказала, в каком возрасте начинает стареть мозг

Развитие человеческого мозга заканчивается примерно к 25–30 годам и в это же время начинаются изменения, связанные с его старением. Об этом рассказала "Газете.ru" психофизиолог, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова.

"В начале эти изменения идут очень медленно и ускоряются после 60 лет. Средняя потеря массы мозга после 86 лет составляет около 160 граммов, то есть примерно 11% от максимальной (соответствует возрасту 19–20 лет)", — отметила врач.

Она добавила, что возрастные изменения мозга сопровождаются замедлением скорости обработки информации и решения задач, требующих памяти и исполнения таких функций, как планирование, рассуждение и прочее. Кроме того, ухудшается способность к концентрации внимания. При этом эксперт подчеркнула, что эти процессы у каждого человека происходят с разной скоростью и в разное время.

"Поэтому не стоит пренебрегать такими, казалось бы, банальными вещами, как правильное сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, полноценный сон, сокращение или полный отказ от курения и других вредных привычек", — заявила Третьякова.