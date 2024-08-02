Терапевт назвала топ-5 продуктов для улучшения работы мозга

Наш мозг работает регулярно, и для его подпитки необходимы определённые продукты. Лучшие элементы рациона для улучшения работы мозга в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

"Рацион стоит насытить фруктами и овощами, отдавая предпочтение большому количеству овощей, орехам и семенам, жирным сортам рыб, и обязательно полноценный белок. Уменьшаем количество обработанной пищи любого формата, фастфуд, полуфабрикаты, сахар", — подчеркнула она.

Врач добавила, что разовое потребление фастфуда, например бургера или газировки, не причинит значительного вреда. Однако регулярное употребление такого рода пищи может привести к дефициту витаминов группы В, белка и полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для функционирования мозга.

Специалист советует обратить внимание на изменение рациона при возникновении следующих симптомов: снижение памяти, концентрации и внимания, языковые трудности, проблемы с многозадачностью, нарушение сна и тревожность.

"Снижение самокритики — это тоже симптом со стороны когнитивной сферы. Тут необходимо обращать внимание на замечания окружающих и обращаться к специалисту-неврологу, чтобы оценить комплексно когнитивную функцию", — заключила врач.