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2 августа, 03:12

Терапевт назвала топ-5 продуктов для улучшения работы мозга

Врач Ратникова: Рацион стоит насытить фруктами, овощами, орехами и семенами

Наш мозг работает регулярно, и для его подпитки необходимы определённые продукты. Лучшие элементы рациона для улучшения работы мозга в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

"Рацион стоит насытить фруктами и овощами, отдавая предпочтение большому количеству овощей, орехам и семенам, жирным сортам рыб, и обязательно полноценный белок. Уменьшаем количество обработанной пищи любого формата, фастфуд, полуфабрикаты, сахар", — подчеркнула она.

Врач добавила, что разовое потребление фастфуда, например бургера или газировки, не причинит значительного вреда. Однако регулярное употребление такого рода пищи может привести к дефициту витаминов группы В, белка и полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для функционирования мозга.

Специалист советует обратить внимание на изменение рациона при возникновении следующих симптомов: снижение памяти, концентрации и внимания, языковые трудности, проблемы с многозадачностью, нарушение сна и тревожность.

"Снижение самокритики — это тоже симптом со стороны когнитивной сферы. Тут необходимо обращать внимание на замечания окружающих и обращаться к специалисту-неврологу, чтобы оценить комплексно когнитивную функцию", — заключила врач.

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Ранее нутрициолог назвала ряд суперпродуктов, которые поддерживают когнитивные функции. В их числе рыба (лосось, форель, скумбрия, сельдь), грецкие орехи, льняное семя и масло, яйца, субпродукты (говяжья печень), морская капуста и фейхоа. Также полезны черника и дикорастущие ягоды, богатые антиоксидантами, и тёмный шоколад, содержащий триптофан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kuvona

Кирилл Сосновских
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