Нейрогимнастика: что это такое и кому она может быть полезна
Психотерапевт Пилоян: Память ухудшается из-за усталости от опыта и впечатлений
Нейрогимнастика может разбудить мозг. Обложка © Freepik.com
Нейрогимнастика — это комплекс упражнений, который направлен на развитие разных участков мозга и гармонизацию "отношений" между правым и левым полушариями. Зачем она нужна и какие есть упражнения, Life.ru рассказала психотерапевт и нейропсихолог Анна Пилоян.
Она объяснила, что наш мозг растёт и развивается постепенно, начиная с внутриутробного периода. И зачастую проблемы с речью, памятью, вниманием, контролем у детей обусловлены тем, что не до конца развился тот участок, который отвечает за конкретную функцию. Или, к примеру, активно работает только левое "логическое" полушарие, а правое, "творческое", по каким-то причинам "притормаживает", добавила Пилоян.
У человека возрастного и внимание, и концентрация, и память ухудшаются зачастую из-за того, что мозг "устал от опыта и впечатлений". Поэтому нейрогимнастика, предназначенная для взрослых и пожилых, преследует свои цели: разбудить мозг, растормошить его, заставить формировать новые нейронные связи, активировать определённые участки.
Упражнения нейрогимнастики, которые подойдут всем
Упражнение на баланс
- Ребёнок встаёт напротив родителя.
- Каждый захватывает за спиной свою ногу противоположной рукой.
- Свободной рукой рисует по воздуху любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник) и одновременно показывает одну из четырёх ведущих эмоций (радость, печаль, гнев, страх).
- Задача второго игрока угадать эмоцию и фигуру, сохраняя равновесие.
- Далее игроки захватывают другую ногу противоположной рукой. Теперь уже другой игрок показывает эмоцию и фигуру, а первый угадывает.
Это упражнение ещё и вызывает смех, что способствует эмоциональному расслаблению и весёлому времяпрепровождению
Дыхательная гимнастика для восстановления работы лобных долей
- Делая вдох через нос, надувая живот, вслух произносится: один, два, три, четыре, пять.
- Потом, делая выдох через рот и сдувая живот, вслух произносится: пять, четыре, три, два, один.
А ранее Life.ru рассказал, что учёные смогли найти приятный способ улучшить работу мозга за три минуты. Японские эксперты из Университета Цукубы выяснили, что улучшить внимание, память и мышление смогут низкоинтенсивные тренировки под ритмичную музыку.