Нейрогимнастика: что это такое и кому она может быть полезна

Нейрогимнастика — это комплекс упражнений, который направлен на развитие разных участков мозга и гармонизацию "отношений" между правым и левым полушариями. Зачем она нужна и какие есть упражнения, Life.ru рассказала психотерапевт и нейропсихолог Анна Пилоян.

Она объяснила, что наш мозг растёт и развивается постепенно, начиная с внутриутробного периода. И зачастую проблемы с речью, памятью, вниманием, контролем у детей обусловлены тем, что не до конца развился тот участок, который отвечает за конкретную функцию. Или, к примеру, активно работает только левое "логическое" полушарие, а правое, "творческое", по каким-то причинам "притормаживает", добавила Пилоян.

У человека возрастного и внимание, и концентрация, и память ухудшаются зачастую из-за того, что мозг "устал от опыта и впечатлений". Поэтому нейрогимнастика, предназначенная для взрослых и пожилых, преследует свои цели: разбудить мозг, растормошить его, заставить формировать новые нейронные связи, активировать определённые участки.

Упражнения нейрогимнастики, которые подойдут всем

Упражнение на баланс Ребёнок встаёт напротив родителя. Каждый захватывает за спиной свою ногу противоположной рукой. Свободной рукой рисует по воздуху любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник) и одновременно показывает одну из четырёх ведущих эмоций (радость, печаль, гнев, страх). Задача второго игрока угадать эмоцию и фигуру, сохраняя равновесие. Далее игроки захватывают другую ногу противоположной рукой. Теперь уже другой игрок показывает эмоцию и фигуру, а первый угадывает.

Это упражнение ещё и вызывает смех, что способствует эмоциональному расслаблению и весёлому времяпрепровождению Анна Пилоян Психотерапевт и нейропсихолог

Дыхательная гимнастика для восстановления работы лобных долей Делая вдох через нос, надувая живот, вслух произносится: один, два, три, четыре, пять. Потом, делая выдох через рот и сдувая живот, вслух произносится: пять, четыре, три, два, один.