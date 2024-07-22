В День мозга эксперт назвала 3 простых упражнения, чтобы перезагрузить разум

22 июля отмечается Всемирный день мозга. А одним из самых эффективных способов для тренировки этого отдела нервной системы является тест Струпа. Такое упражнение поможет снять напряжение и переключить внимание. Об этом РИАМО заявила преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная.

Техника заключается в чтении вслух названий цветов, раскрашенных другим цветом. За счёт этого формируются когнитивные функции и гибкость мышления, заверила эксперт.

Кроме того, перезагрузить разум можно при помощи обыкновенной бумаги с ручкой. Нужно выписать все свои мысли, не задумываясь о стилистике изложения, объёме текста и орфографии. Затем на несколько секунд закройте глаза, отложите в сторону записи, а потом порвите их, не читая.

"Это упражнение позволит сосредоточиться на чём-то основном, не отвлекаясь на сторонние думы, а выполнить его может любой человек", — разъяснила специалист.

Также отвлечься и расслабиться помогут командные игры наподобие "Найди связь". Они направлены не только на логику, но и на фантазию и речь. Мозг включается на максимум, подытожила эксперт.