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22 июля, 12:28

В День мозга эксперт назвала 3 простых упражнения, чтобы перезагрузить разум

Эксперт Бутарная: Тест Струпа поможет для тренировки мозга

22 июля отмечается Всемирный день мозга. А одним из самых эффективных способов для тренировки этого отдела нервной системы является тест Струпа. Такое упражнение поможет снять напряжение и переключить внимание. Об этом РИАМО заявила преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная.

Техника заключается в чтении вслух названий цветов, раскрашенных другим цветом. За счёт этого формируются когнитивные функции и гибкость мышления, заверила эксперт.

Кроме того, перезагрузить разум можно при помощи обыкновенной бумаги с ручкой. Нужно выписать все свои мысли, не задумываясь о стилистике изложения, объёме текста и орфографии. Затем на несколько секунд закройте глаза, отложите в сторону записи, а потом порвите их, не читая.

"Это упражнение позволит сосредоточиться на чём-то основном, не отвлекаясь на сторонние думы, а выполнить его может любой человек", — разъяснила специалист.

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Также отвлечься и расслабиться помогут командные игры наподобие "Найди связь". Они направлены не только на логику, но и на фантазию и речь. Мозг включается на максимум, подытожила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что учёные нашли приятный способ улучшить работу мозга за три минуты. Исследователи из Университета Цукубы доказали, что улучшить внимание, память и мышление смогут низкоинтенсивные тренировки под ритмичную музыку.

Обложка ©

freepik / yanalya

Алёна Зиновьева
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