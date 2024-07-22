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22 июля, 14:59

Развеян один из главных мифов о женском и мужском мозге

Невролог Уляков: Мужской мозг не отличается от женского по структуре

Опровергнут один из самых распространённых мифов о работе человеческого мозга. Многие люди долгое время ошибочно считали, что женский и мужской мозг отличаются по структуре, однако это не так. Об этом заявил невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков "Газете.ru".

Медик заявил, что мужской и женский мозг по своей структуре идентичны. При этом всё-таки есть отличия. В частности, они касаются размера нашего серого вещества. Но на умственные способности это никак не влияет.

"Доказано, что мужской мозг по сравнению с женским больше примерно на 11% и пропорционален размеру тела так же, как и другие органы нашего тела. Различаются и нейробиологические механизмы (гормональный фон, подходы к мышлению, коммуникативные навыки), но не сам головной мозг как орган", подчеркнул Уляков.

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Врач добавил, что человеческий мозг растёт отнюдь не до 18 лет, как многие думают. Окончательное формирование наступает, как правило, в возрасте 25–26 лет, а может и в 29 лет.

Отметим, что 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Эти три простых упражнения помогут вам перезагрузить разум. В их числе есть тест Струпа и командные игры наподобие "Найди связь".

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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