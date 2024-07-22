Развеян один из главных мифов о женском и мужском мозге

Опровергнут один из самых распространённых мифов о работе человеческого мозга. Многие люди долгое время ошибочно считали, что женский и мужской мозг отличаются по структуре, однако это не так. Об этом заявил невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков "Газете.ru".

Медик заявил, что мужской и женский мозг по своей структуре идентичны. При этом всё-таки есть отличия. В частности, они касаются размера нашего серого вещества. Но на умственные способности это никак не влияет.

"Доказано, что мужской мозг по сравнению с женским больше примерно на 11% и пропорционален размеру тела так же, как и другие органы нашего тела. Различаются и нейробиологические механизмы (гормональный фон, подходы к мышлению, коммуникативные навыки), но не сам головной мозг как орган", — подчеркнул Уляков.

Врач добавил, что человеческий мозг растёт отнюдь не до 18 лет, как многие думают. Окончательное формирование наступает, как правило, в возрасте 25–26 лет, а может и в 29 лет.