"5-4-3-2-1": Россиянам раскрыли технику, чтобы быстро перезагрузить мозг в разгар рабочего дня

Часто бывает так, что в разгар рабочего дня уже нет сил, а мозг отказывается думать. Тогда стоит взять небольшую паузу и воспользоваться одной простой техникой под названием "5-4-3-2-1". Деталями поделилась преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная в беседе с РИАМО.

В первую очередь необходимо отыскать глазами пять предметов по какому-то объединяющему признаку. Затем найти четыре вещи, которые можно потрогать. После три разных звука, два аромата и вкуса. И в заключение стоит подумать о личном качестве, которое вам нравится больше всего в себе.

"Такая последовательная концентрация поможет вернуться в осознанное и спокойное состояние, освободить голову от ненужных мыслей", — уточнила эксперт.

Также вернуться в рабочее состояние можно при помощи ритма: положить руки на колени и лёгким движением начать отбивать такт. Делать это надо несколько минут, тщательно следя за дыханием.