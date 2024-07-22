"5-4-3-2-1": Россиянам раскрыли технику, чтобы быстро перезагрузить мозг в разгар рабочего дня
Эксперт Бутарная советует технику "5-4-3-2-1" для перезагрузки мозга
Часто бывает так, что в разгар рабочего дня уже нет сил, а мозг отказывается думать. Тогда стоит взять небольшую паузу и воспользоваться одной простой техникой под названием "5-4-3-2-1". Деталями поделилась преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная в беседе с РИАМО.
В первую очередь необходимо отыскать глазами пять предметов по какому-то объединяющему признаку. Затем найти четыре вещи, которые можно потрогать. После три разных звука, два аромата и вкуса. И в заключение стоит подумать о личном качестве, которое вам нравится больше всего в себе.
"Такая последовательная концентрация поможет вернуться в осознанное и спокойное состояние, освободить голову от ненужных мыслей", — уточнила эксперт.
Также вернуться в рабочее состояние можно при помощи ритма: положить руки на колени и лёгким движением начать отбивать такт. Делать это надо несколько минут, тщательно следя за дыханием.
Ранее Life.ru рассказывал про три простых упражнения для развития нейронных связей в мозге. Среди них "Перекрёстные шаги", "Ухо – нос", а также пальчиковая гимнастика "Лесенка". Эти простые упражнения и игры не требуют особых усилий и быстро помогут взбодриться.