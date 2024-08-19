В США изобретут средство против старости

В США появилась надежда на революцию в борьбе со старением. Компания Telomir Pharmaceuticals запустила испытания нового лекарства, которое может не только замедлить, но и полностью обратить процесс старения. Как сообщает ABC7, препарат был протестирован на собаках и показал обнадёживающие результаты.

Генеральный директор компании доктор Кристофер Чепмен совместно с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники разработал средство, нацеленное на удлинение теломерных колпачков стволовых клеток. По сути, это позволит клеткам продолжать воспроизводиться, что даст возможность "омоложения" организма. В тестах участвовали две пожилые собаки: немецкая овчарка по имени Зевс, страдающая от рака, и ньюфаундленд Бенсон, который мучился от артрита. Их состояние значительно улучшилось после начала лечения.

Всего в исследовании участвует десять собак, и уже в следующем году ожидаются более точные результаты. При этом предыдущие доклинические исследования показывают, что теломеры удлиняются на 200% в искусственных условиях.