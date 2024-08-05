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5 августа, 07:31

"Грандиозный успех": Озвучены первые итоги испытаний прорывного препарата от ВИЧ

Глава центра СПИД Покровский назвал успехом итоги испытаний препарата от ВИЧ

Результаты клинических испытаний американского препарата ленакапавир (Lenacapavir) для защиты от ВИЧ-инфекции являются грандиозным успехом. Такую оценку в беседе с РБК дал директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В клинических испытаниях принимали участие 5300 девушек из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе вводили препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ. В итоге ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ.

По словам Покровского, новизна ленакапавира заключается именно в том, что его вводят с помощью инъекций, поскольку другие лекарства выпускали только в форме таблеток. Эксперт связывает как раз с этим низкие результаты у пациентов, которые принимают таблетки.


"Наверное, кто-то иногда пропускал прём этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько заражённых. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом", — сказал он.

Единственным минусом нового метода профилактики ВИЧ Покровский считает стоимость препарата — она неприемлема для развивающихся стран.

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О самом препарате с названием ленакапавир известно уже несколько лет. В 2019 году в США оно получило статус прорывной терапии. Препарат показал 100%-ную эффективность при этом без каких-либо существенных побочных эффектов. Остаётся вопрос лишь о доступности ленакапавира: нужно делать две инъекции в год, но обойдётся это в 42 250 долларов США (3,7 млн рублей).

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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