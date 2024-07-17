Препарат-"убийца" ВИЧ показал 100% эффективность, но озадачил своей ценой

Учёные из США утверждают, что создали препарат для профилактики ВИЧ с эффективностью до 100%. О прорыве сообщил журнал New Atlas со ссылкой на медицинского руководителя американской фармацевтической компании Gilead Sciences Мердада Парси.

О самом препарате с названием ленакапавир известно уже несколько лет. В 2019-м управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило ему статус прорывной терапии. В данном случае компнаия сообщает нам о результатах клинического исследования на пациентках в Уганде и Южной Африке. Препарат показал 100%-ную эффективность, при этом его использование не повлекло за собой никаких существенных побочных эффектов. Стоит отметить, что два других препарата участвующих в сравнительном испытании, Truvada и Descovy показали 99%-ную эффективность, что тоже можно расценить как впечатляющий результат.

Остается вопрос лишь о доступности ленакапавир. Для эффективности нужно делать две инъекции в год, но обойдется это в 42 250 долларов США (3,7 млн рублей).