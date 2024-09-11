Гастроэнтеролог объяснил, какие дозы алкоголя приводят к поражению органов
Врач Неронов: 100–150 мл крепкого алкоголя приводят к поражению органов
Примерно 40 мл чистого этанола способны привести к поражению множества органов человека и вызвать необратимые последствия в организме. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. Он объяснил, какая доза конкретных спиртных напитков считается опасной.
Доктор медицинских наук отметил, что 100–150 мл крепкого алкоголя, 350 мл вина или 500 мл пива могут нанести вред многим органам, но в первую очередь — пищеварительной системе. В результате начинается развитие алкогольных панкреатитов и гепатитов, от чего страдают уже сердце и мозг.
«Главным образом поражаются сердце и головной мозг. Это, конечно, не может не отражаться на их функции. Это причина снижения когнитивных функций работы головного мозга и появления аритмий, что через некоторый промежуток времени станет необратимым и приведёт к неминуемой гибели», — подчеркнул врач.
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