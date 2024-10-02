Резко или постепенно? В День отказа от алкоголя врач объяснила, как это сделать правильно Врач Демьяновская: «Снижение градуса» не поможет бросить пить 2 октября, 13:16 2 октября отмечается День отказа от алкоголя. © freepik.com/prostooleh

2 октября отмечается День отказа от алкоголя. Давно известно, что спиртное наносит организму вред, а значит, решение бросить пить — это важный шаг к здоровому образу жизни. Но как именно это делать: резко или постепенно? Снижать дозировку или уменьшать градус? Об этом Life.ru рассказала невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Пристрастие к алкоголю не зря называют зависимостью: он встраивается в обмен веществ, заменяя собой жизненно важные элементы, и выкинуть его из жизни становится очень сложно. Даже сам факт алкоголизма заметить бывает непросто: многие любители выпить утверждают, что могут бросить в любой момент, хотя даже не пытались это сделать. Градус напитка в этом случае роли не играет: и сладкие коктейли, и «безобидное» пиво вызывают такую же зависимость, как и крепкий алкоголь, разница лишь в сроках наступления пагубных последствий.

Если страсть к выпивке не перешла в стадию алкоголизма, вполне можно бросить пить «раз и навсегда» — абстиненция и делирий не разовьются. Но такой категоричный подход даже людям с сильной волей бывает сложно выдержать. В первые недели может мучить бессонница, раздражительность, неуверенность в себе, постоянное чувство голода. К тому же положение нередко усложняет окружение — друзья предлагают выпить «немного». Человек может сорваться и прийти к выводу, что задача ему не по плечу, незачем и начинать. Екатерина Демьяновская Невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест»

Чтобы избежать срывов, человеку без алкоголизма (лёгкая зависимость носит название «бытовое эпизодическое пьянство») отказываться от алкоголя желательно постепенно, в комфортном для себя темпе, советует врач. Такой же принцип применяется при отказе от любых вредных привычек. В первую очередь нужно стараться выпивать как можно реже (например, не каждый месяц, а через один) и уверенно снижать дозу — для этого полезно каждый раз подсчитывать количество выпитых бокалов или рюмок.

Одно только «снижение градуса», когда человек переходит с крепкого алкоголя на алкогольные коктейли или пиво, но употребляет их с той же частотой и в том же количестве, что и прежде, справиться с зависимостью не поможет, предупреждает Демьяновская.

А вот человеку, страдающему алкоголизмом второй стадии и выше, рекомендуется отказываться от этанола в специализированном медицинском учреждении.

Дело в том, что чем сильнее зависимость, тем сложнее будет проходить отказ от спиртного. У людей с хроническим алкоголизмом, которые выпивают регулярно на протяжении многих лет, центральная нервная система настолько привыкает к интоксикации, что при отмене не может работать полноценно. При резком отказе от алкоголя может развиться абстиненция (в народе она называется похмельем). Это состояние после острой интоксикации: человеку становится плохо, болит голова, появляется тошнота, общая слабость. При тяжёлой хронической интоксикации могут начаться судороги, проблемы с речью.

А ещё при алкоголизме второй и третьей стадии недомогание может перейти в алкогольный делирий — психоз с бредом и галлюцинациями. У этого состояния тоже есть народное название — «белая горячка». В таком состоянии человеку необходима госпитализация, а лечиться от алкоголизма стоит под присмотром нарколога.

А ранее Life.ru рассказывал, какие дозы спиртного приводят к поражению органов. Так, 100–150 мл крепкого алкоголя, 350 мл вина или 500 мл пива могут нанести серьёзный вред организму.

Авторы Андрей Горяничев