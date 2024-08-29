Названо три главных продукта, которые сгубят вашу поджелудочную Врач Васильева: Алкоголь вызывает спазм протоков поджелудочной железы 29 августа, 05:00 К трансжирам относятся маргарин, кондитерские изделия с большим количеством жиров, мороженое. Обложка © Freepik.com/wayhomestudio

Поджелудочная железа — это орган, который в организме человека выполняет очень важные функции. При этом употребление некоторых продуктов может нанести ей серьёзный вред. Что это за продукты, Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Наталья Васильева.

Врач объяснила, что поджелудочная железа выполняет две функции. Внешнесекреторная функция — это выработка ферментов, которые участвуют в переваривании пищи. Внутрисекреторная (инкреторная) — это выработка инсулина и глюкагона, которые отвечают за углеводный обмен — то есть регулируют уровень глюкозы (сахара) в крови человека. Исходя из этих функций поджелудочной железы, пагубное воздействие на неё оказывают определённые вещества. В первую очередь это алкоголь и трансжиры.

В первую очередь это алкоголь, который способен вызывать спазм протоков поджелудочной железы, что приводит к нарушению оттока её секрета и развитию воспаления в ней, а также внутрипротоковых камней, что в конечном итоге называется панкреатитом. Наталья Васильева Врач-гастроэнтеролог, гепатолог "СМ-Клиники" кандидат медицинских наук

Трансжиры — это продукты, которые практически не усваиваются в организме, но требуют выделения большого количества пищеварительных ферментов, что приводит к усиленной их выработке, образованию густого секрета и развитию воспаления в поджелудочной железе. К трансжирам относятся маргарин, кондитерские изделия с большим количеством жиров, мороженое, чипсы, масло для фритюра и, соответственно, продукты, которые на этом масле готовятся.

К опасным продуктам для поджелудочной железы также относится переработанное мясо с консервантами: консервы, копчёности, колбасы, сардельки, бекон, сало. Кроме того, в процессе их приготовления часто образуются канцерогенные вещества, которые повышают риск развития опухолевых заболеваний, заключила Васильева.

Как ранее уже писал Life.ru, алкоголь в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Среди потенциальных заболеваний у любителей спиртного — панкреатит и сахарный диабет, а также пониженная эффективность печени.

Авторы Андрей Горяничев