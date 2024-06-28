Вызывает спазм сфинктера Одди: Назван самый вредный продукт для поджелудочной железы
Врач Кушитерова назвала алкоголь одной из причин хронического панкреатита
Алкоголь признан самым вредным продуктом для поджелудочной железы. Он чаще всего становится причиной её хронического воспаления — панкреатита.
"Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов", — рассказала врач-эндокринолог сети "Клиника Фомина" Амина Кушитерова "Газете.Ru".
Однако заболевание развивается не более чем у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Есть и дополнительные факторы, рассказала специалист. Токсичность алкоголя к тому же повышает курение. Оно повышает риск развития и прогрессирования хронического панкреатита.
Ранее врач рассказал, какой именно орган уничтожает водка в первую очередь. Спойлер: это не печень. Крепкий алкогольный напиток заставляет отмирать клетки другой части тела. Также диетолог рассказала, что алкоголь хоть и ускоряет засыпание, но очень плохо влияет на качество сна. Он будоражит нервную систему.