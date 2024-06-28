Вызывает спазм сфинктера Одди: Назван самый вредный продукт для поджелудочной железы

Алкоголь признан самым вредным продуктом для поджелудочной железы. Он чаще всего становится причиной её хронического воспаления — панкреатита.

"Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов", — рассказала врач-эндокринолог сети "Клиника Фомина" Амина Кушитерова "Газете.Ru".