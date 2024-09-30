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30 сентября, 10:48

Мозг путает день и ночь: Сон при свете вредит здоровью, заявил профессор

Врач Бузунов предупредил, что сон при свете может привести к гормональному сбою

Спать со светом вредно для организма, потому что нарушаются циркадные ритмы. Об этом рассказал сомнолог, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов. По его словам, в конечном счёте мозг может начать путать день и ночь, что негативно скажется на выработке гормонов.

В частности, гормон сна мелатонин продуцируется в организме, когда темно, а при свете он подавляется. Аналогично и с другими гормонами — мозг запускает или отключает их выработку в зависимости от того, улавливает он фотоны света или нет.

«Смена дня и ночи показывает организму цикличность продуцирования различных гормонов: ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днём — другие. И если у нас нарушается циркадный ритм, если постоянно светит свет, то мозг не понимает, когда у него день, когда — ночь», — отметил эксперт.

Собеседник радио Sputnik также подчеркнул, что тотальная темнота уместна не всегда. К примеру, для детей и пожилых людей можно установить ночник вне поля зрения, который будет давать рассеянный свет красноватого оттенка — он не помешает выработке мелатонина.

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Ранее россиян предупредили, что постоянное желание вздремнуть днём может говорить о серьёзных болезнях. По словам врача, дневная сонливость может быть вызвана диабетом или депрессией.

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Борис Эльфанд
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