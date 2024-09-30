Мозг путает день и ночь: Сон при свете вредит здоровью, заявил профессор

Спать со светом вредно для организма, потому что нарушаются циркадные ритмы. Об этом рассказал сомнолог, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов. По его словам, в конечном счёте мозг может начать путать день и ночь, что негативно скажется на выработке гормонов.

В частности, гормон сна мелатонин продуцируется в организме, когда темно, а при свете он подавляется. Аналогично и с другими гормонами — мозг запускает или отключает их выработку в зависимости от того, улавливает он фотоны света или нет.

«Смена дня и ночи показывает организму цикличность продуцирования различных гормонов: ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днём — другие. И если у нас нарушается циркадный ритм, если постоянно светит свет, то мозг не понимает, когда у него день, когда — ночь», — отметил эксперт.

Собеседник радио Sputnik также подчеркнул, что тотальная темнота уместна не всегда. К примеру, для детей и пожилых людей можно установить ночник вне поля зрения, который будет давать рассеянный свет красноватого оттенка — он не помешает выработке мелатонина.