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15 сентября, 10:32

Врач объяснил, почему осенью хочется постоянно спать

Невролог Ильин: Осенью хочется больше спать из-за активной выработки мелатонина

Стало известно, почему в осенне-зимний период люди больше хотят спать. Это происходит из-за активной выработки организмом специального гормона — мелатонина. Его мозг вырабатывает в темноте, рассказал RT врач-невролог и сомнолог Николай Ильин.

«Мелатонин помогает синхронизировать циркадные ритмы. Осенью солнце заходит раньше, а встаёт позже: дни становятся короче. Раннее наступление темноты заставляет организм вырабатывать мелатонин, что подталкивает нас к более раннему ощущению сонливости и желанию пойти спать вечером», — объяснил медик.

Этим обусловлен и тяжёлый ранний подъём. Поскольку рассвет наступает позже, организм продолжает выработку мелатонина даже утром. Из-за этого становится сложнее просыпаться. На сон также влияет изменение температуры. Прохлада за окном способствует ощущение большей сонливости.

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Чтобы не чувствовать себя разбитым осенью и зимой, следует ложиться спать и вставать в одно и то же время, независимо от того рабочий это день или выходной. Не забывайте о коротких прогулках в дневное время, которые позволят получить необходимую для организма порцию солнечного света. Физические упражнения на свежем воздухе поспособствуют хорошему самочувствию. Также не стоит увлекаться кофеином.

«Конечно, с одной стороны, чашка кофе — хороший повод взбодриться днём, но она может стать причиной сложностей с отходом ко сну вечером. Рекомендуемое количество — не более трёх доз эспрессо с последним приёмом до 15:00», — подсказал невролог.

Ранее был развеян популярный миф о том, что спать надо не меньше 7-9 часов в сутки. Как оказалось, общего рекомендованного времени для сна нет. Для каждого человека этот расчёт должен выполняться индивидуально. Главное — не сколько вы спите, а что с вами происходит.

Обложка ©

freepik/tirachardz

Алёна Зиновьева
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