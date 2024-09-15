Врач объяснил, почему осенью хочется постоянно спать

Стало известно, почему в осенне-зимний период люди больше хотят спать. Это происходит из-за активной выработки организмом специального гормона — мелатонина. Его мозг вырабатывает в темноте, рассказал RT врач-невролог и сомнолог Николай Ильин.

«Мелатонин помогает синхронизировать циркадные ритмы. Осенью солнце заходит раньше, а встаёт позже: дни становятся короче. Раннее наступление темноты заставляет организм вырабатывать мелатонин, что подталкивает нас к более раннему ощущению сонливости и желанию пойти спать вечером», — объяснил медик.

Этим обусловлен и тяжёлый ранний подъём. Поскольку рассвет наступает позже, организм продолжает выработку мелатонина даже утром. Из-за этого становится сложнее просыпаться. На сон также влияет изменение температуры. Прохлада за окном способствует ощущение большей сонливости.

Чтобы не чувствовать себя разбитым осенью и зимой, следует ложиться спать и вставать в одно и то же время, независимо от того рабочий это день или выходной. Не забывайте о коротких прогулках в дневное время, которые позволят получить необходимую для организма порцию солнечного света. Физические упражнения на свежем воздухе поспособствуют хорошему самочувствию. Также не стоит увлекаться кофеином.

«Конечно, с одной стороны, чашка кофе — хороший повод взбодриться днём, но она может стать причиной сложностей с отходом ко сну вечером. Рекомендуемое количество — не более трёх доз эспрессо с последним приёмом до 15:00», — подсказал невролог.