Развеян популярный миф, что спать надо не меньше 7-9 часов в сутки
Сомнолог Мелехин: Здоровый сон измеряется не часами, а качеством
Развеян популярный миф о том, что для поддержания здоровья необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки. Для каждого человека этот расчёт должен выполняться индивидуально. Об этом заявил aif.ru клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
«Общего рекомендованного времени нет. Общей температуры по больнице быть не может. Мы должны понимать, что современная медицина сна, сомнология, клиническая психология показывают, что у каждого человека свой индивидуальный хронотип, свои индивидуальные циркадные ритмы, зависящие от целого ряда факторов», — рассказал эксперт.
По словам врача, на сон может влиять болезнь, выгорание, темперамент, стресс, образ жизни и прочее. Главное — не сколько вы спите, а что с вами происходит. Сомнолог категорически призвал людей не измерять сон в часах.
«Каждый человек должен понимать, главное — не количество сна. Ведь есть короткоспящие люди, долгоспящие, смешанные типы», — добавил Мелехин.
Ранее россиянам рассказали, как некачественный сон мешает нам худеть. Происходит сокращение выработки соматотропного гормона, который необходим, чтобы расщеплять жир в организме. Из-за плохого сна в организме может уменьшиться уровень нейропептида орексина, который тоже влияет на увеличение массы тела.