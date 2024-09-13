Развеян популярный миф, что спать надо не меньше 7-9 часов в сутки

Развеян популярный миф о том, что для поддержания здоровья необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки. Для каждого человека этот расчёт должен выполняться индивидуально. Об этом заявил aif.ru клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

«Общего рекомендованного времени нет. Общей температуры по больнице быть не может. Мы должны понимать, что современная медицина сна, сомнология, клиническая психология показывают, что у каждого человека свой индивидуальный хронотип, свои индивидуальные циркадные ритмы, зависящие от целого ряда факторов», — рассказал эксперт.

По словам врача, на сон может влиять болезнь, выгорание, темперамент, стресс, образ жизни и прочее. Главное — не сколько вы спите, а что с вами происходит. Сомнолог категорически призвал людей не измерять сон в часах.

«Каждый человек должен понимать, главное — не количество сна. Ведь есть короткоспящие люди, долгоспящие, смешанные типы», — добавил Мелехин.