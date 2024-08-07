Сомнолог объяснила, какая мелодия будильника поможет легко вставать с постели

Чтобы сразу после пробуждения не чувствовать себя подавленным и разбитым, следует грамотно выбирать мелодию будильника. Важно, чтобы она была приятной и при включении её громкость плавно возрастала. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Особенно пагубно на состоянии здоровья и настроении сказываются повторяющиеся будильники. Специалисты объясняют, что это сбивает нормальное движение глазных яблок в быстрой фазе сна и вызывает стресс у организма. Кроме того, это приводит к выработке кортизола — гормона стресса. Намного комфортнее, если человек будет вставать по первому сигналу, объяснила эксперт.

"Если отложить подъём ещё на пять минут, это не даст возможности выспаться. Более того, несколько звонков будильника будут задерживать пробуждение, а потом придётся сумбурно собираться, опаздывая на работу. Это утро, которое начинается со стресса", — пояснила специалист в разговоре с "Москва 24".

Сомнолог порекомендовала установить на телефоне будильник с плавной и постепенно нарастающей мелодией. Однако не менее важно спать нормальное количество часов. Большинству людей достаточно 7–8 часов отдыха, чтобы на следующий день чувствовать себя бодро. И всё же у некоторых эта цифра отличается: одним хватает поспать от 4 до 6 часов, другим же и 10 часов будет мало.