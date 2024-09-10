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10 сентября, 07:29

Страдают сердце и мозг: Невролог перечислил опаснейшие последствия кратковременного сна

Невролог Ананенко: Из-за кратковременного сна страдают сердце и мозг

Исключительно кратковременный сон неизбежно приведёт к возникновению хронических патологий в организме, причём пострадать могут одновременно и сердце, и мозг. Об этом заявил врач-невролог Вячеслав Ананенко, комментируя опыт японца, который якобы спит всего по 30 минут в день.

В беседе с «Газетой.ru» кандидат медицинских наук перечислил опаснейшие последствия подобной практики. Он напомнил, что днём наш организм тратит ресурсы, а ночью восстанавливает их, поэтому хронический недосып приводит к «остаточным поломкам». Их накопление вызывает цепную реакцию, усиливающую недуги.

«В итоге это может привести к таким заболеваниям, как нарушение сердечного ритма в виде учащения пульса и аритмии, неустойчивость артериального давления, диспепсия в виде нарушения пищеварения и гастралгии и так далее. Мозг же из-за недостатка сна заявляет о себе неврастенией, головными болями и частой сменой настроения, раздражительностью, склонностью к депрессиям и тревоге и появлением соматоформных болей в разных частях тела с полным сбоем всех вегетативных настроек организма», — предупредил эксперт.

Сон при включённом телевизоре заставляет тело накапливать жир
Сон при включённом телевизоре заставляет тело накапливать жир

Аналогичного мнения придерживается и его коллега — врач-невролог Павел Хорошев. Ранее он назвал японца шарлатаном и объяснил, почему практиковать кратковременный сон нельзя.

Обложка ©

Pixabay / manbob86

Борис Эльфанд
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