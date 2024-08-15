Сон при включённом телевизоре заставляет тело накапливать жир

Многие из нас любят перед сном посмотреть фильм или сериал. Однако лишь единицы знают, к каким опасным последствиям может привести такая привычка. Засыпая под свет телевизора, человек рискует заполучить себе хронический стресс, а затем и ожирение. Об этом заявила NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.

Медик объяснила, что посторонние звуки и лишний свет нарушают выработку мелатонина. Этот гормон сна и мощный антиоксидант вырабатывается только при полной темноте.

"Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением", — подчеркнула врач.