Сон при включённом телевизоре заставляет тело накапливать жир
Врач Калошина: Сон при включённом телевизоре может привести к ожирению
Многие из нас любят перед сном посмотреть фильм или сериал. Однако лишь единицы знают, к каким опасным последствиям может привести такая привычка. Засыпая под свет телевизора, человек рискует заполучить себе хронический стресс, а затем и ожирение. Об этом заявила NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.
Медик объяснила, что посторонние звуки и лишний свет нарушают выработку мелатонина. Этот гормон сна и мощный антиоксидант вырабатывается только при полной темноте.
"Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением", — подчеркнула врач.
Ранее россиянам также рассказали, к чему ведёт недостаток сна. Взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа. Если регулярно пренебрегать этим правилом и ложиться спать поздно, то можно заполучить ряд заболеваний, таких как тревожное расстройство, депрессия, гипертония, ожирение и гиперлипидемия.