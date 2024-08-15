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15 августа, 12:23

Сон при включённом телевизоре заставляет тело накапливать жир

Врач Калошина: Сон при включённом телевизоре может привести к ожирению

Многие из нас любят перед сном посмотреть фильм или сериал. Однако лишь единицы знают, к каким опасным последствиям может привести такая привычка. Засыпая под свет телевизора, человек рискует заполучить себе хронический стресс, а затем и ожирение. Об этом заявила NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.

Медик объяснила, что посторонние звуки и лишний свет нарушают выработку мелатонина. Этот гормон сна и мощный антиоксидант вырабатывается только при полной темноте.

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"Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением", — подчеркнула врач.

Ранее россиянам также рассказали, к чему ведёт недостаток сна. Взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа. Если регулярно пренебрегать этим правилом и ложиться спать поздно, то можно заполучить ряд заболеваний, таких как тревожное расстройство, депрессия, гипертония, ожирение и гиперлипидемия.

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freepik

Алёна Зиновьева
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