«Такое практиковать нельзя»: Невролог предупредил об опасности кратковременного сна

Во время кратковременного сна мозг не успевает провести необходимые операции и восстановиться, поэтому данный вид отдыха очень опасен для организма. Об этом заявил врач-невролог Павел Хорошев, комментируя опыт японца Дайсуке Хоре. Последний утверждает, что на протяжении уже трёх лет спит по полчаса в день.

По словам эксперта, японец является шарлатаном и обманывает людей. В реальности, если бы он спал по полчаса в день, его когнитивные способности сильно пострадали бы, а нейроны не могли бы восстанавливаться. Невролог подчеркнул, что человек не сможет прожить без сна, а 30 минут в день — это то же самое, что не спать.

«Нет, такое практиковать нельзя. Я думаю, что этот японец вводит нас всех в заблуждение. Потому что этого периода однозначно недостаточно для того, чтобы минимальные гигиенические процедуры мозг выполнял», — отметил врач в беседе с «Инфо24».